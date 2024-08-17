Скоро осень: а ваш автомобиль к ней готов?

Эксперт Родионов: после жаркого лета важно проверить воздушный фильтр салона

Технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов дал несколько советов по подготовке автомобиля к осени.

Он подчеркнул важность проверки воздушного фильтра салона после жаркого лета, когда на дорогах скапливается особенно много пыли и грязи.

Также Родионов порекомендовал оценить летний пробег и заменить моторное масло, проверить состояние трансмиссии, осмотреть щетки стеклоочистителя, подвеску, свечи и аккумулятор.

Он отметил, что в октябре часто возникают проблемы с запуском двигателя, особенно по утрам, что может создать дополнительные неудобства. Поэтому важно заранее убедиться в исправности всех основных систем автомобиля.

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Источник: RT