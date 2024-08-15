Пьяная села за руль: в аварии пострадали дети

В Приморье пьяная женщина села за руль и перевернула машину с детьми

В Приморье подвыпившая женщина села за руль, не справилась с управлением и перевернула машину. ДТП произошло на втором километре автодороги Душкино-Ливадия-Анна. Предварительно установлено, что 36-летняя женщина на автомобиле Toyota Allion двигалась в сторону Южно-Морского. Она не смогла удержать машину на трассе, в итоге автомобиль вылетел с проезжей части и перевернулся.

Кадр с места происшествия

В результате аварии травмы получили три пассажира: 47-летняя женщина и двое детей пяти и тринадцати лет. Все пострадавшие после медосмотра отправлены на амбулаторное лечение.

Уточняется, что водитель была пьяна. По факту ДТП проводится административное расследование по статье 12.24 КоАП РФ.

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: УМВД России по Приморскому краю