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Пьяная села за руль: в аварии пострадали дети

В Приморье пьяная женщина села за руль и перевернула машину с детьми

В Приморье подвыпившая женщина села за руль, не справилась с управлением и перевернула машину. ДТП произошло на втором километре автодороги Душкино-Ливадия-Анна. Предварительно установлено, что 36-летняя женщина на автомобиле Toyota Allion двигалась в сторону Южно-Морского. Она не смогла удержать машину на трассе, в итоге автомобиль вылетел с проезжей части и перевернулся.

Кадр с места происшествия
Кадр с места происшествия
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В результате аварии травмы получили три пассажира: 47-летняя женщина и двое детей пяти и тринадцати лет. Все пострадавшие после медосмотра отправлены на амбулаторное лечение.

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Уточняется, что водитель была пьяна. По факту ДТП проводится административное расследование по статье 12.24 КоАП РФ.

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: УМВД России по Приморскому краю

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | МВД Медиа
Количество просмотров 3
15.08.2024
Фото:Depositphotos | МВД Медиа
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