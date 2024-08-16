Этот автомобиль стал самым массовым в России

«Автостат» назвал десять самых распространенных моделей машин в России

По данным аналитического агентства «Автостат», около 20% всех легковых машин в России приходится на 10 моделей, среди которых пять иностранных брендов и пять отечественных. Самый распространенный автомобиль в РФ – это седан Lada 2107. К 1 июля 2024 года в стране их насчитывалось 1 470 000 штук.

На второй строчке Kia Rio (1 031 000 штук). На третьем месте внедорожник Lada 4x4 Нива (998 тысяч машин).

Далее следуют седан Lada 2106 (957 тысяч единиц) и южнокорейский Hyundai Solaris с показателем 926 тысяч автомобилей.

Также в рейтинг самых часто встречающихся машин в России попали Renault Logan (774 тысячи), седан Lada 2110 (746 тысяч), Ford Focus (742 тысячи), Toyota Corolla (727 тысяч) и хэтчбек Lada 2114 Самара-2 (721 тысяча).

ВАЗ-2107

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

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Источник: «Автостат»