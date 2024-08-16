Стало известно, сколько зарабатывает сборщик автомобилей Москвич
Слесарь механосборочных работ на заводе «Москвич» получает 86,2 тыс. рублей в месяц. Столько предлагают кандидату на эту должность.
Уточняется, что с указанной суммы будут удержаны налоги. Среди обязанностей работника проведение технической диагностики автомобиля, сборка, разбор, ремонт, замена и регулировка механизмов, деталей, соединений, узлов и электрооборудования, проведение испытаний исправности деталей и узлов машины.
О возобновлении производства автомобилей под брендом Москвич мэр Москвы Сергей Собянин заявил в 2022 году. Машины собирают на заводе Renault, который числится теперь на балансе города.
Сейчас на заводе «Москвич» производят кроссовер Москвич 3, электромобиль Москвич 3е и седан Москвич 6.
Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: hh.ru