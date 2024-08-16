Стало известно, сколько зарабатывает сборщик автомобилей Москвич

Слесарь механосборочных работ на заводе «Москвич» получает 86,2 тыс. рублей

Слесарь механосборочных работ на заводе «Москвич» получает 86,2 тыс. рублей в месяц. Столько предлагают кандидату на эту должность.

Уточняется, что с указанной суммы будут удержаны налоги. Среди обязанностей работника проведение технической диагностики автомобиля, сборка, разбор, ремонт, замена и регулировка механизмов, деталей, соединений, узлов и электрооборудования, проведение испытаний исправности деталей и узлов машины.

О возобновлении производства автомобилей под брендом Москвич мэр Москвы Сергей Собянин заявил в 2022 году. Машины собирают на заводе Renault, который числится теперь на балансе города.

Сейчас на заводе «Москвич» производят кроссовер Москвич 3, электромобиль Москвич 3е и седан Москвич 6.

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

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Источник: hh.ru