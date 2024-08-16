Популярный 220-сильный полноприводный внедорожник резко подорожал: известна цена

Внедорожник Tank 300 подорожал на 500 тыс. рублей после начала продаж в России

Рамный внедорожник Tank 300 около полутора лет официально продается в России. За это время он заметно подорожал. Так, в марте 2023 года, на старте продаж, Tank 300 предлагался в России в комплектациях Adventure и Premium по цене 3,7 и 4,1 млн рублей.

Сейчас комплектаций уже четыре, но Adventure и Premium стоят сейчас 4,2 и 4,6 млн рублей. То есть, цена каждой модификации выросла на 500 тыс. рублей. В комплектациях City Adventure и City Premium (с интеллектуальным полным приводом вместо классического part-time) внедорожник стоит, соответственно, 4,35 и 4,8 млн рублей.

Tank 300

В официальном прайс-листе значатся машины 2023 года по цене на 100 тыс. рублей ниже, но в наличии у дилеров их найти не удалось.

Tank 300 – это рамный внедорожник, оснащенный безальтернативным 4-цилиндровым рядным бензиновым турбомотором объемом 2,0 л и мощностью 220 л.с., а также 8-ступенчатой АКП. Привод полный.

Tank 300

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

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Источник: Autonews.ru