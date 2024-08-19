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Россияне часто занимают на покупку автомобиля и реже всего жалеют об этом

SuperJob: заемщики реже всего сожалеют о кредитах на покупку авто и мотоциклов

Согласно недавнему опросу сервиса SuperJob, каждый четвертый россиянин сожалеет о том, что оформил потребительский кредит. Однако кредиты на покупку автомобилей и мотоциклов вызывают наименьшее сожаление среди заемщиков.

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В исследовании приняли участие 1600 экономически активных россиян со всей страны. По результатам опроса, порядка 14% респондентов за последний год взяли кредит на покупку автомобиля или мотоцикла, и это стало самым популярным направлением для заёмных средств.

Россияне берут все больше автокредитов и будут брать еще больше

За этим следуют кредиты на ремонт квартиры или дома (13%), а также на оплату образовательных курсов и покупку смартфонов (по 10%).

Несмотря на общее сожаление по поводу кредитов, подавляющее большинство россиян считают покупку автомобиля в кредит вполне оправданным и взвешенным решением. Мужчины чаще оформляют кредиты на покупку авто, тогда как женщины больше склонны брать займы на образовательные курсы и медицинские услуги.

Наибольшее сожаление вызывает решение взять кредит на оплату курсов (30%) и ремонт жилья (28%). В целом, мужчины оказались более уверенными в своих финансовых решениях и реже сожалеют о взятых кредитах по сравнению с женщинами.

Недавнее исследование Объединенного кредитного бюро (ОКБ) показало, что ожидания роста цен на автомобили стимулируют россиян к их покупке с начала года. Это объясняет стабильный рост автокредитования, несмотря на высокие ставки.

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Источник: new-retail.ru

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Алексеева Елена
Количество просмотров 1
19.08.2024
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