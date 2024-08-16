Версий Lada дешевле 1 млн рублей стало еще меньше

У Lada осталось три комплектации по цене ниже 1 млн рублей

На днях АВТОВАЗ поднял цены на свою продукцию, подорожали автомобили Lada Granta и Lada Niva. Согласно актуальным прайс-листам предприятия, лишь у двух моделей цена осталась ниже отметки в 1 млн рублей.

Менее чем за 1 млн рублей можно купить Lada Granta в версиях Standard и Classic’24. Стоимость первой составляет 700 тыс. рублей, второй – 931 тыс. рублей. Обе комплектации предусматривают базовый набор оборудования, кондиционер в них не входит. Также менее 1 млн рублей стоит Lada Niva Legend в комплектации Classic’24: 981 тыс. рублей, и тоже без кондиционера.

Lada Granta

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

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Источник: «Автостат»