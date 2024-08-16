Лукашенко объяснил, почему считает «безумным» запрет на авто с белорусскими номерами в Литве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия» прокомментировал запрет на въезд легковых автомобилей с белорусскими номерами в Литву.
Он охарактеризовал литовские власти как «безумцев», отметив, что они не понимают последствий своих действий.
Лукашенко также упомянул, что с экономической точки зрения это решение может иметь некоторые положительные аспекты, поскольку сократится вывод средств за пределы Белоруссии и России. По его словам, «экономический туризм» вывозил значительные средства за границу, и теперь деньги останутся внутри страны.
«Ну сейчас не будут вывозить», – добавил Лукашенко.
Он также вспомнил, что в советские времена Литва была одной из самых развитых республик Союза и могла бы сохранить свой высокий уровень, но сейчас, по его мнению, она находится в упадке. Сегодня Литва не может предложить конкурентоспособные товары, и все так называемые литовские товары на самом деле производятся на заводах, построенных иностранцами – немцами или еще кем-то.
Напомним, что с 18 июля Литва ввела запрет на въезд автомобилей с белорусскими номерами.
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Источник: belta.by