Редчайший автомобиль известного футболиста внезапно всплыл в продаже в России
На российском сайте объявлений появился настоящий раритет – Maybach 57S в двухдверном кузове, принадлежавший легендарному футболисту Самюэлю Это’о.
Maybach 57S – это воплощение роскоши и индивидуальности. Черный кузов, отделанный белой кожей салон с карбоновыми вставками, топовая аудиосистема Bose, два телефона, столики для задних пассажиров, встроенный холодильник и дополнительные приборы на потолке - все это говорит о том, что автомобиль создавался для самого требовательного клиента.
Под капотом Maybach 57S скрывается мощный 6,0-литровый V12 с двумя турбинами, развивающий 612 л. с. и 1000 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с пятиступенчатой автоматической коробкой передач, передающей всю мощь на задние колеса.
Maybach 57S в двухдверном кузове – результат сотрудничества немецкого ателье Xenatec и компании Maybach. Изначально планировалось выпустить от 100 до 200 автомобилей, но по факту было собрано всего восемь машин, что объясняет их высокую стоимость и статус эксклюзивных раритетов.
Стоимость редчайшего Maybach 57S составляет 99 миллионов рублей.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: IXBT