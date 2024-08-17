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Редчайший автомобиль известного футболиста внезапно всплыл в продаже в России

Редчайший Maybach 57S футболиста Самюэля Это’о продают в России за 99 млн рублей

На российском сайте объявлений появился настоящий раритет – Maybach 57S в двухдверном кузове, принадлежавший легендарному футболисту Самюэлю Это’о.

Maybach 57S
Maybach 57S

Maybach 57S – это воплощение роскоши и индивидуальности. Черный кузов, отделанный белой кожей салон с карбоновыми вставками, топовая аудиосистема Bose, два телефона, столики для задних пассажиров, встроенный холодильник и дополнительные приборы на потолке - все это говорит о том, что автомобиль создавался для самого требовательного клиента.

Maybach 57S
Maybach 57S
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Под капотом Maybach 57S скрывается мощный 6,0-литровый V12 с двумя турбинами, развивающий 612 л. с. и 1000 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с пятиступенчатой автоматической коробкой передач, передающей всю мощь на задние колеса.

Maybach 57S в двухдверном кузове – результат сотрудничества немецкого ателье Xenatec и компании Maybach. Изначально планировалось выпустить от 100 до 200 автомобилей, но по факту было собрано всего восемь машин, что объясняет их высокую стоимость и статус эксклюзивных раритетов.

Интерьер Maybach 57S
Интерьер Maybach 57S

Стоимость редчайшего Maybach 57S составляет 99 миллионов рублей.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: IXBT

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Лежнин Роман
Фото:auto.ru
Количество просмотров 3
17.08.2024
Фото:auto.ru
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