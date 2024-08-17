Редчайший автомобиль известного футболиста внезапно всплыл в продаже в России

Редчайший Maybach 57S футболиста Самюэля Это’о продают в России за 99 млн рублей

На российском сайте объявлений появился настоящий раритет – Maybach 57S в двухдверном кузове, принадлежавший легендарному футболисту Самюэлю Это’о.

Maybach 57S

Maybach 57S – это воплощение роскоши и индивидуальности. Черный кузов, отделанный белой кожей салон с карбоновыми вставками, топовая аудиосистема Bose, два телефона, столики для задних пассажиров, встроенный холодильник и дополнительные приборы на потолке - все это говорит о том, что автомобиль создавался для самого требовательного клиента.

Maybach 57S

Под капотом Maybach 57S скрывается мощный 6,0-литровый V12 с двумя турбинами, развивающий 612 л. с. и 1000 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с пятиступенчатой автоматической коробкой передач, передающей всю мощь на задние колеса.

Maybach 57S в двухдверном кузове – результат сотрудничества немецкого ателье Xenatec и компании Maybach. Изначально планировалось выпустить от 100 до 200 автомобилей, но по факту было собрано всего восемь машин, что объясняет их высокую стоимость и статус эксклюзивных раритетов.

Интерьер Maybach 57S

Стоимость редчайшего Maybach 57S составляет 99 миллионов рублей.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: IXBT