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Шоу должно продолжаться? Есть ли будущее у автосалонов на фоне виртуализации

Организатор мотор-шоу Манвелова объяснила, что будет с автосалонами в будущем

Несмотря на растущую популярность виртуальные форматы не смогут заменить живого общения и эстетического удовольствия от взаимодействия с новинками автоотрасли. Такого мнения придерживается генеральный директор компании ITEMF, организатора мотор-шоу RIAS Анна Манвелова.

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Она подчеркнула, что в современных условиях судьба международных мотор-шоу волнует экспертов автоотрасли. Во время пандемии пробовали различные стримы и онлайн-презентации, такой формат удобен массовым охватом аудитории и минимальными затратами на их организацию.

«Несмотря на тренды виртуализации, цифровые платформы никогда полностью не заменят физическое взаимодействие и face-to-face общение. В случае автосалонов, покупка и просмотр автомобиля – это часто эмоциональный процесс, связанный с личными предпочтениями и даже стилем жизни. Виртуальные автосалоны не смогут в полной мере воспроизвести реальный опыт взаимодействия с автомобилем, включая возможность тест-драйва», – убеждена организатор мотор-шоу.

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Тем более, что на автосалоны и b2b-мероприятия съезжаются не только покупатели, но и представители индустрии, включая журналистов, аналитиков и поставщиков. Такой оффлайн-формат способствует установлению новых деловых связей и обмена мнениями между профессионалами отрасли. В рамках виртуального общения этого будет недостаточно, убеждена Манвелова.

Рассуждая о будущем международных автосалонов, эксперт выразила уверенность, что они не исчезнут полностью. Развитие автоотрасли и увеличение количества брендов положительно повлияют на востребованность таких мероприятий. С учетом развития глобальных трендов автосалоны тоже будут адаптироваться и эволюционировать, предлагая варианты взаимодействия между производителями и покупателями, подытожила Манвелова.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: auto.mail.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / senivpetro
Количество просмотров 3
17.08.2024
Фото:freepik / senivpetro
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