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4 штуки на всю планету: представлена особая версия популярного кроссовера

Range Rover SV Limited Edition будет выпущен для рынка Японии тиражом 4 машины

Land Rover представила эксклюзивный внедорожник Range Rover SV Limited Edition, предназначенный исключительно для японского рынка. Тираж этого роскошного автомобиля ограничен всего четырьмя экземплярами, что делает его настоящим сокровищем для коллекционеров.

Range Rover SV Limited Edition
Range Rover SV Limited Edition
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ГИД ПО КАСКО

Range Rover SV Limited Edition основан на стандартной версии модели, но обладает рядом уникальных особенностей, подчеркивающих его эксклюзивность. Автомобиль окрашен в светло-серый цвет, контрастирующий с черной крышей. Хромированная радиаторная решетка и L-образные дневные ходовые огни добавляют роскоши и узнаваемости. 23-дюймовые диски придают внедорожнику спортивный и элегантный вид.

Интерьер Range Rover SV Limited Edition
Интерьер Range Rover SV Limited Edition

177 сил, полный привод, 9,9 секунды до «сотни» – новый белорусский кроссовер

Интерьер автомобиля оформлен в бело-серой цветовой гамме. 13,1-дюймовый дисплей и задний развлекательный экран работают под управлением информационно-развлекательной системы InControl OS 2.0, обеспечивая максимальный комфорт и удобство для пассажиров.

Под капотом Range Rover SV Limited Edition скрывается мощный 4,4-литровый двигатель с двойным турбонаддувом, развивающий 452 кВт (614 л. с.) и 750 Нм крутящего момента. В тандеме с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Цена на Range Rover SV Limited Edition составляет около 330 тыс. долларов, что делает его одним из самых дорогих внедорожников на рынке.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: IXBT

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Лежнин Роман
Фото:Land Rover
Количество просмотров 3
17.08.2024
Фото:Land Rover
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Отзывы о Land Rover Range Rover ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Land Rover Range Rover  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

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dv

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