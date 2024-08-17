4 штуки на всю планету: представлена особая версия популярного кроссовера

Range Rover SV Limited Edition будет выпущен для рынка Японии тиражом 4 машины

Land Rover представила эксклюзивный внедорожник Range Rover SV Limited Edition, предназначенный исключительно для японского рынка. Тираж этого роскошного автомобиля ограничен всего четырьмя экземплярами, что делает его настоящим сокровищем для коллекционеров.

Range Rover SV Limited Edition

Range Rover SV Limited Edition основан на стандартной версии модели, но обладает рядом уникальных особенностей, подчеркивающих его эксклюзивность. Автомобиль окрашен в светло-серый цвет, контрастирующий с черной крышей. Хромированная радиаторная решетка и L-образные дневные ходовые огни добавляют роскоши и узнаваемости. 23-дюймовые диски придают внедорожнику спортивный и элегантный вид.

Интерьер Range Rover SV Limited Edition

Интерьер автомобиля оформлен в бело-серой цветовой гамме. 13,1-дюймовый дисплей и задний развлекательный экран работают под управлением информационно-развлекательной системы InControl OS 2.0, обеспечивая максимальный комфорт и удобство для пассажиров.

Под капотом Range Rover SV Limited Edition скрывается мощный 4,4-литровый двигатель с двойным турбонаддувом, развивающий 452 кВт (614 л. с.) и 750 Нм крутящего момента. В тандеме с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Цена на Range Rover SV Limited Edition составляет около 330 тыс. долларов, что делает его одним из самых дорогих внедорожников на рынке.

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Источник: IXBT