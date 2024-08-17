Борьба с угонами Kia и Hyundai принесла плоды, но проблема осталась: новые подробности

HLDI: обновление ПО снизило угоняемость Kia и Hyundai но авто продолжают красть

В 2021 году мир наблюдал всплеск угонов автомобилей Kia и Hyundai. Причиной стало распространение в социальных сетях видеороликов, демонстрирующих, как угнать эти машины без электронных иммобилайзеров. Ситуация стала настолько серьезной, что в начале 2023 года оба автопроизводителя выпустили бесплатное обновление программного обеспечения, призванное сделать кражу автомобилей сложнее.

И, по данным исследования Highway Loss Data Institute (HLDI), обновление действительно помогло. Согласно отчету организации, которая анализирует данные по страхованию, число заявлений об угоне автомобилей с обновленным программным обеспечением сократилось на 64%.

Мэтт Мур, старший вице-президент HLDI, отмечает: «Конечно, идеальный сценарий — 100-процентное снижение количества краж, но это вряд ли реально. Снижение на 64% — это отличный результат».

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Источник: USA today