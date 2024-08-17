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Борьба с угонами Kia и Hyundai принесла плоды, но проблема осталась: новые подробности

HLDI: обновление ПО снизило угоняемость Kia и Hyundai но авто продолжают красть

В 2021 году мир наблюдал всплеск угонов автомобилей Kia и Hyundai. Причиной стало распространение в социальных сетях видеороликов, демонстрирующих, как угнать эти машины без электронных иммобилайзеров. Ситуация стала настолько серьезной, что в начале 2023 года оба автопроизводителя выпустили бесплатное обновление программного обеспечения, призванное сделать кражу автомобилей сложнее.

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И, по данным исследования Highway Loss Data Institute (HLDI), обновление действительно помогло. Согласно отчету организации, которая анализирует данные по страхованию, число заявлений об угоне автомобилей с обновленным программным обеспечением сократилось на 64%.

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Мэтт Мур, старший вице-президент HLDI, отмечает: «Конечно, идеальный сценарий — 100-процентное снижение количества краж, но это вряд ли реально. Снижение на 64% — это отличный результат».

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: USA today

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Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 3
17.08.2024
Фото:Depositphotos
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