Популярный и надежный корейский кроссовер заметно подешевел: сколько он стоит
На одном из популярных сайтов объявлений сейчас продается более сотни новых Kia Sportage по цене от 2,691 млн рублей. Автомобиль подешевел: в июле цены на него начинались от 2,85 млн рублей.
Такие машины оснащаются 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 200 л. с., 8-ступенчатой АКП и передним приводом. В стоимость включены все расходы, связанные с растаможкой и доставкой автомобиля до Владивостока.
За 2,85 млн рублей новый Sportage продают в Омске. Это уже растаможенный автомобиль казахстанской сборки в комплектации Comfort с 2,0-литровым 150-сильным атмосферником, 6-ступенчатой АКП и передним приводом.
Полноприводный Kia Sportage за 2 920 000 рублей предлагают в Петербурге в топовой версии Luxe с 2,0-литровым двигателем мощностью 236 л. с. В комплектацию входит полностью светодиодная оптика, цифровая панель приборов и основной экран в едином блоке, климат- и круиз-контроль и другое.
Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Автоновости дня
Отзывы о Kia Sportage ()
Эргономичный салон. Много места спереди и сзади. Драйвовый ДВС и АКПП.
Шумное днище и арки. Небольшой дорожный просвет. Не очень эргономичная подвеска.
Год покупки - 2018. Это первый мой автомобиль, в котором не хочу менять решетку радиатора, т.к. она мне нравится :) Ездил на чуть более 40 гражданских легковых автомобилей, на которых, были и тест-драйвы, чем-то владел лично, ездил по служебным заданиям, друзья просто давали на тест. Есть с чем сравнить. Но ниже я хотел бы сузить сравнение до BMW X5 (F15) и Kia Sportage IV и вот почему. Т.к. дизайн (автомобильный дизайн, это не только красивый кузов и эргономика салона, но и проработка узлов машины) разработала европейская дизайн-студия KIA, расположенная во Франкфурте-на-Майне (Германия) с участием главного дизайнера Peter Schreyer, то автомобиль получил решения в части эргономики и функциональности в рамках немецкий школы со своими плюсами и минусами. С точки зрения эргономики, Sportage и X5 очень схожи. Лоску и доп. функций больше у BMW, но принципиальной разницы с точки зрения среднестатистического потребителя нет. Приборы водителя, кнопки управления у обоих брендов находятся в удобной зоне, эргономика посадки спереди и сзади — на одном комфортном уровне. При высадке пассажира с заднего места также, как и у сравниваемого BMW ногой задеваешь металлическую часть заднего крыла. Подвеска упругая, энергоемкая и немного жесткая у обоих автомобилей. Существенной разницы при вождении я лично не почувствовал. Жирный минус Sportage — пороги дверей не защищены от грязи. Но и у X5 есть просчет — это боковые внешние пороги. Они так сильно выпирают, что при посадке-высадке также задеваешь их ногами, если у тебя не рост под 2 метра. При этом у X5 в части задних пассажиров нет лампы освещения салона. Место в салоне достаточно у обоих автомобилей, хотя X5 по сантиметрам больше, но эта длина нивелируется "пухлыми" спинками кресел, которые и забирают "лишние" сантиметры под себя.