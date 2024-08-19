Популярный и надежный корейский кроссовер заметно подешевел: сколько он стоит

В России появились в продаже импортные Kia Sportage по цене от 2,7 млн рублей

На одном из популярных сайтов объявлений сейчас продается более сотни новых Kia Sportage по цене от 2,691 млн рублей. Автомобиль подешевел: в июле цены на него начинались от 2,85 млн рублей.

Kia Sportage

Такие машины оснащаются 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 200 л. с., 8-ступенчатой АКП и передним приводом. В стоимость включены все расходы, связанные с растаможкой и доставкой автомобиля до Владивостока.

Интерьер Kia Sportage

За 2,85 млн рублей новый Sportage продают в Омске. Это уже растаможенный автомобиль казахстанской сборки в комплектации Comfort с 2,0-литровым 150-сильным атмосферником, 6-ступенчатой АКП и передним приводом.

Полноприводный Kia Sportage за 2 920 000 рублей предлагают в Петербурге в топовой версии Luxe с 2,0-литровым двигателем мощностью 236 л. с. В комплектацию входит полностью светодиодная оптика, цифровая панель приборов и основной экран в едином блоке, климат- и круиз-контроль и другое.

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

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Источник: Автоновости дня