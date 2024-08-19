Популярный и надежный корейский кроссовер заметно подешевел: сколько он стоит

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В России появились в продаже импортные Kia Sportage по цене от 2,7 млн рублей

На одном из популярных сайтов объявлений сейчас продается более сотни новых Kia Sportage по цене от 2,691 млн рублей. Автомобиль подешевел: в июле цены на него начинались от 2,85 млн рублей.

Kia Sportage
Kia Sportage
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Такие машины оснащаются 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 200 л. с., 8-ступенчатой АКП и передним приводом. В стоимость включены все расходы, связанные с растаможкой и доставкой автомобиля до Владивостока.

Интерьер Kia Sportage
Интерьер Kia Sportage

177 сил, полный привод, 9,9 секунды до «сотни» – новый белорусский кроссовер

За 2,85 млн рублей новый Sportage продают в Омске. Это уже растаможенный автомобиль казахстанской сборки в комплектации Comfort с 2,0-литровым 150-сильным атмосферником, 6-ступенчатой АКП и передним приводом.

Полноприводный Kia Sportage за 2 920 000 рублей предлагают в Петербурге в топовой версии Luxe с 2,0-литровым двигателем мощностью 236 л. с. В комплектацию входит полностью светодиодная оптика, цифровая панель приборов и основной экран в едином блоке, климат- и круиз-контроль и другое.

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Автоновости дня

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Ушакова Ирина
Фото:Kia
Количество просмотров 3
19.08.2024
Фото:Kia
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Отзывы о Kia Sportage ()

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia Sportage  2017
/ срок владения: 1 - 3 года

Достоинства:

Эргономичный салон. Много места спереди и сзади. Драйвовый ДВС и АКПП.

Недостатки:

Шумное днище и арки. Небольшой дорожный просвет. Не очень эргономичная подвеска.

Комментарий:

Год покупки - 2018. Это первый мой автомобиль, в котором не хочу менять решетку радиатора, т.к. она мне нравится :) Ездил на чуть более 40 гражданских легковых автомобилей, на которых, были и тест-драйвы, чем-то владел лично, ездил по служебным заданиям, друзья просто давали на тест. Есть с чем сравнить. Но ниже я хотел бы сузить сравнение до BMW X5 (F15) и Kia Sportage IV и вот почему. Т.к. дизайн (автомобильный дизайн, это не только красивый кузов и эргономика салона, но и проработка узлов машины) разработала европейская дизайн-студия KIA, расположенная во Франкфурте-на-Майне (Германия) с участием главного дизайнера Peter Schreyer, то автомобиль получил решения в части эргономики и функциональности в рамках немецкий школы со своими плюсами и минусами. С точки зрения эргономики, Sportage и X5 очень схожи. Лоску и доп. функций больше у BMW, но принципиальной разницы с точки зрения среднестатистического потребителя нет. Приборы водителя, кнопки управления у обоих брендов находятся в удобной зоне, эргономика посадки спереди и сзади — на одном комфортном уровне. При высадке пассажира с заднего места также, как и у сравниваемого BMW ногой задеваешь металлическую часть заднего крыла. Подвеска упругая, энергоемкая и немного жесткая у обоих автомобилей. Существенной разницы при вождении я лично не почувствовал. Жирный минус Sportage — пороги дверей не защищены от грязи. Но и у X5 есть просчет — это боковые внешние пороги. Они так сильно выпирают, что при посадке-высадке также задеваешь их ногами, если у тебя не рост под 2 метра. При этом у X5 в части задних пассажиров нет лампы освещения салона. Место в салоне достаточно у обоих автомобилей, хотя X5 по сантиметрам больше, но эта длина нивелируется "пухлыми" спинками кресел, которые и забирают "лишние" сантиметры под себя.

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