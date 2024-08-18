#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Tank 700
18 августа
Новый мощный рамный внедорожник от популярного бренда готовится выйти на российский рынок
Great Wall получил ОТТС на внедорожник Tank...
Эти ошибки чаще всего допускают покупатели автомобилей с пробегом
18 августа
Эти ошибки чаще всего допускают покупатели автомобилей с пробегом
Эксперт Родионов назвал пять распространенных...
600 сил с двухлитровой «четверки»? Toyota работает над новым амбициозным проектом
18 августа
600 сил с двухлитровой «четверки»? Toyota работает над новым амбициозным проектом
Преемники моделей Toyota MR2 и Celica получат...

600 сил с двухлитровой «четверки»? Toyota работает над новым амбициозным проектом

Преемники моделей Toyota MR2 и Celica получат мотор 2.0 мощностью 600 л. с.

Японский автогигант Toyota активно работает над разработкой нового 2-литрового турбомотора, который обещает выдавать невероятные 600 л. с.

Этот двигатель станет настоящей «бомбой» на рынке, сравнимой по мощности с «битурботройкой» TFG 2.0 от Koenigsegg Gemera, которая развивает 608 л. с. При этом Toyota не останавливается на одной версии: планируется выпустить несколько вариантов двигателя, начиная от 300 л. с. и 400 Нм крутящего момента и заканчивая топовой 400-сильной версией с 550 Нм.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

177 сил, полный привод, 9,9 секунды до «сотни» – новый белорусский кроссовер

Такой широкий диапазон мощности открывает множество возможностей для Toyota. Новые моторы могут стать сердцем спортивных купе, таких как MR2 или Celica, которые, к сожалению, пока что находятся в статусе слухов.

Несмотря на растущую популярность электромобилей, Toyota остается верна традиционным двигателям внутреннего сгорания. Компания верит в их потенциал и активно работает над созданием новых, более эффективных и экологичных технологий.

Новый 600-сильный двигатель может стать настоящим прорывом в области автомобилестроения. Он демонстрирует, что двигатели внутреннего сгорания еще далеко не устарели и могут стать основой для создания невероятно мощных и технологичных автомобилей.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: Carscoops

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Unsplash
18.08.2024
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0