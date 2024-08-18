600 сил с двухлитровой «четверки»? Toyota работает над новым амбициозным проектом

Преемники моделей Toyota MR2 и Celica получат мотор 2.0 мощностью 600 л. с.

Японский автогигант Toyota активно работает над разработкой нового 2-литрового турбомотора, который обещает выдавать невероятные 600 л. с.

Этот двигатель станет настоящей «бомбой» на рынке, сравнимой по мощности с «битурботройкой» TFG 2.0 от Koenigsegg Gemera, которая развивает 608 л. с. При этом Toyota не останавливается на одной версии: планируется выпустить несколько вариантов двигателя, начиная от 300 л. с. и 400 Нм крутящего момента и заканчивая топовой 400-сильной версией с 550 Нм.

Такой широкий диапазон мощности открывает множество возможностей для Toyota. Новые моторы могут стать сердцем спортивных купе, таких как MR2 или Celica, которые, к сожалению, пока что находятся в статусе слухов.

Несмотря на растущую популярность электромобилей, Toyota остается верна традиционным двигателям внутреннего сгорания. Компания верит в их потенциал и активно работает над созданием новых, более эффективных и экологичных технологий.

Новый 600-сильный двигатель может стать настоящим прорывом в области автомобилестроения. Он демонстрирует, что двигатели внутреннего сгорания еще далеко не устарели и могут стать основой для создания невероятно мощных и технологичных автомобилей.

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Источник: Carscoops