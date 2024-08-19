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Страшная авария унесла жизнь девушки: две иномарки столкнулись в Башкирии

В Башкирии 18-летняя девушка погибла в ДТП с двумя иномарками

В Стерлитамаке в вечернее время произошло смертельное ДТП, в котором погиб один и пострадали два человека.

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Уточняется, что авария произошла на улице Дружбы. По предварительной информации, 22-летний местный житель за рулем Mitsubishi Galant не справился с управлением и вылетел на встречку, где столкнулся с Renault Logan.

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18-летняя водительница Logan скончалась на месте до приезда медиков. Ее 18-летняя пассажирка госпитализирована. Сейчас изучаются причины произошедшего, назначено проведение экспертиз.

Ранее сообщалось, что самый выносливый внедорожник в мире появился в продаже в России, известна его цена.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

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Источник: ГИБДД Башкортостана

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Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 1
19.08.2024
Фото:МВД Медиа
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