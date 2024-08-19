Страшная авария унесла жизнь девушки: две иномарки столкнулись в Башкирии

В Башкирии 18-летняя девушка погибла в ДТП с двумя иномарками

В Стерлитамаке в вечернее время произошло смертельное ДТП, в котором погиб один и пострадали два человека.

Уточняется, что авария произошла на улице Дружбы. По предварительной информации, 22-летний местный житель за рулем Mitsubishi Galant не справился с управлением и вылетел на встречку, где столкнулся с Renault Logan.

18-летняя водительница Logan скончалась на месте до приезда медиков. Ее 18-летняя пассажирка госпитализирована. Сейчас изучаются причины произошедшего, назначено проведение экспертиз.

Ранее сообщалось, что самый выносливый внедорожник в мире появился в продаже в России, известна его цена.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: ГИБДД Башкортостана