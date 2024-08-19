Страшная авария унесла жизнь девушки: две иномарки столкнулись в Башкирии
В Стерлитамаке в вечернее время произошло смертельное ДТП, в котором погиб один и пострадали два человека.
Уточняется, что авария произошла на улице Дружбы. По предварительной информации, 22-летний местный житель за рулем Mitsubishi Galant не справился с управлением и вылетел на встречку, где столкнулся с Renault Logan.
18-летняя водительница Logan скончалась на месте до приезда медиков. Ее 18-летняя пассажирка госпитализирована. Сейчас изучаются причины произошедшего, назначено проведение экспертиз.
Ранее сообщалось, что самый выносливый внедорожник в мире появился в продаже в России, известна его цена.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: ГИБДД Башкортостана