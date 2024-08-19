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В страшном ДТП погиб малолетний ребенок и еще три человека: подробности трагедии

В Хабаровском крае в аварии погиб 11-летний мальчик

В страшной аварии в Нанайском районе Хабаровского края погибли люди. ДТП унесло жизни четырех человек, в том числе 11-летнего мальчика.

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Уточняется, что 18 августа в районе 146-го километра автодороги А-376 Хабаровск – Лидога – Ванино водитель автомобиля Dodge с прицепом двигался в сторону Ванино и выехал на встречную полосу. Он столкнулся со встречной иномаркой. От удара машина загорелась. Автомобили отбросило на дорожное ограждение.

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Во встречной иномарке погибли 34-летний водитель и его пассажиры: девушка двадцати лет и 11-летний мальчик. В Dodge пострадали мальчики 7 лет и одного месяца, их 33-летняя мать погибла.

На месте работают следственно-оперативная группа и сотрудники районной Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что самый выносливый внедорожник в мире появился в продаже в России, известна его цена.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Госавтоинспекция Хабаровского края

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Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
19.08.2024
Фото:МВД Медиа
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