В страшном ДТП погиб малолетний ребенок и еще три человека: подробности трагедии

В Хабаровском крае в аварии погиб 11-летний мальчик

В страшной аварии в Нанайском районе Хабаровского края погибли люди. ДТП унесло жизни четырех человек, в том числе 11-летнего мальчика.

Уточняется, что 18 августа в районе 146-го километра автодороги А-376 Хабаровск – Лидога – Ванино водитель автомобиля Dodge с прицепом двигался в сторону Ванино и выехал на встречную полосу. Он столкнулся со встречной иномаркой. От удара машина загорелась. Автомобили отбросило на дорожное ограждение.

Во встречной иномарке погибли 34-летний водитель и его пассажиры: девушка двадцати лет и 11-летний мальчик. В Dodge пострадали мальчики 7 лет и одного месяца, их 33-летняя мать погибла.

На месте работают следственно-оперативная группа и сотрудники районной Госавтоинспекции.

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Источник: Госавтоинспекция Хабаровского края