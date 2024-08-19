Эта компания хочет стать лидером на российском рынке автозапчастей

На выставке запчастей MIMS в Москве прошла пресс-конференция компании Teknorot

19 августа в ЦВК «Экспоцентр» в рамках 28-й международной выставки запчастей, автокомпонентов, оборудования и товаров для техобслуживания автомобилей MIMS Automobility Moscow 2024 прошла пресс-конференция компании Teknorot.

В ходе мероприятия стало ясно, что компания намерена занять объемную долю российского рынка автомобильных запчастей.

В основном предприятие занимается производством запчастей подвески и рулевого управления для европейских автомобилей, но в ассортименте уже появились компоненты и для китайских автомобилей.

«Мы будем работать над расширением ассортимента», – заявил Минас Мезедур, член правления и коммерческий директор компании.

Он уточнил, что компания является поставщиком автокомпонентов для конвейерного производства.

Руководитель международных продаж компании Илькер Калма сообщил, что особенное внимание уделяется китайским автомобилям. В ассортименте предприятия уже есть запчасти для более чем десяти марок китайского автопрома, к 2026 году компания планирует расширить количество до двадцати брендов.

«К 2026 году мы хотели бы покрыть примерно 95% запчастей для электромобилей», – заявил Калма.

У Teknorot есть несколько дочерних компаний, одна из них – Kautek. Предприятие производит сайлентблоки, втулки, опоры и другие резинометаллические запчасти. Данный производитель также планирует выйти на российский рынок.

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