265 сил, полный привод, АКП: сколько стоит новая Toyota в России
Дилер привез в РФ японский внедорожник Toyota Grand Highlander за 11,3 млн руб. В России автомобиль предлагают с бензиновым двигателем объемом 2,4 литра мощностью 265 л.с. и АКП. Привод полный.
Toyota Grand Highlander является более габаритной версией классического Highlander для рынка США. Он длиннее традиционного внедорожника на 150 мм (5116 мм против 4966 мм), а также шире на 59 мм и выше на 26 мм.
Этот автомобиль представлен официально только на авторынке США, где конкурирует с такими большими кроссоверами, как Kia Telluride и Volkswagen Atlas.
Ранее сообщалось, что самый выносливый внедорожник в мире появился в продаже в России, известна его цена.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Autonews.ru
Отзывы о Toyota Highlander ()
По моему это всё равно нереальная цена за кроссовер. Так же как и за круизер в принципе.