265 сил, полный привод, АКП: сколько стоит новая Toyota в России

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Toyota Grand Highlander является более габаритной версией классического Highlander для рынка США. Он длиннее традиционного внедорожника на 150 мм (5116 мм против 4966 мм), а также шире на 59 мм и выше на 26 мм.

Toyota Grand Highlander
Toyota Grand Highlander

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Toyota Grand Highlander
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Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Toyota
Количество просмотров 3
20.08.2024
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota Highlander ()

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Toyota Highlander  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Комментарий:

По моему это всё равно нереальная цена за кроссовер. Так же как и за круизер в принципе.

+1