Китайцы продолжают захватывать российский авторынок

Эксперт Удалов: доля топ-5 китайских автобрендов выросла с 9% до 43% с 2022 года

Исполнительный директор АА «Автостат» Сергей Удалов в рамках Московского международного форума автомобилестроения IMAF 2024 рассказал о состоянии автомобильного рынка в России.

Сергей Удалов

Эксперт пояснил, что на рынке лидируют автомобили класса B (23,2%) и класса SUV C (22,9%). Доля электромобилей на этот период составляет 7,1%.

Число китайских легковых авто на российском рынке продолжает уверенно расти. Если в начале 2022 года доля топ-5 китайских брендов (Exeed, Changan, Chery, Geely, Haval) составляла 9% рынка, то в июне 2024-го составляет уже 43%.

Самым продаваемым брендом стала Lada, за 6 месяцев 2024 года продано более 200 000 автомобилей тольяттинского автогиганта. На втором месте Haval, продавший чуть более 80 000 автомобилей. Также необходимо отметить белорусский бренд Belgee, который совсем недавно вышел на российский рынок. В первой половине 2024 года было продано около 14 000 автомобилей данной марки.

В премиальном сегменте лидируют Exeed (22 679), Tank (13 146), Lixiang (12 364). 4-е место, неожиданно для многих экспертов, занимает BMW c 5805 проданных автомобилей в первом полугодии 2024 года.

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