Стоит ли поспешить с покупкой машины? Что будет с авторынком осенью
Осенью в России ожидается подорожание автомобилей, рассказал заместитель исполнительного директора ассоциации «Объединение автопроизводителей России» Алексей Сереженкин.
Он пояснил, что этому способствуют санкции в отношении России. Ограничения среди прочего препятствуют ввозу более дешевых комплектующих для машин. На цены влияют и высокие процентные ставки по кредитам, а также ужесточение условий кредитования и рост утилизационного сбора.
Специалист заметил, что тема подорожания искусственно подогревается, что вызывает панические ожидания. Прогнозируемый рост цен на автомобили – это хороший способ регуляции рынка, пояснил Сереженкин.
Также на цены повлияют и определенные инфляционные ожидания. Есть впечатление, что они обоснованы, прибавил специалист.
Ранее сообщалось, что самый выносливый внедорожник в мире появился в продаже в России, известна его цена.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Pravda.Ru