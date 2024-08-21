Стоит ли поспешить с покупкой машины? Что будет с авторынком осенью

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Автоэксперт Сереженкин: Осенью машины в России ощутимо подорожают

Осенью в России ожидается подорожание автомобилей, рассказал заместитель исполнительного директора ассоциации «Объединение автопроизводителей России» Алексей Сереженкин.

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Он пояснил, что этому способствуют санкции в отношении России. Ограничения среди прочего препятствуют ввозу более дешевых комплектующих для машин. На цены влияют и высокие процентные ставки по кредитам, а также ужесточение условий кредитования и рост утилизационного сбора.

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Специалист заметил, что тема подорожания искусственно подогревается, что вызывает панические ожидания. Прогнозируемый рост цен на автомобили – это хороший способ регуляции рынка, пояснил Сереженкин.

Также на цены повлияют и определенные инфляционные ожидания. Есть впечатление, что они обоснованы, прибавил специалист.

Ранее сообщалось, что самый выносливый внедорожник в мире появился в продаже в России, известна его цена.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

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Источник: Pravda.Ru

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
21.08.2024
Фото:Depositphotos
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