Стоит ли поспешить с покупкой машины? Что будет с авторынком осенью

Автоэксперт Сереженкин: Осенью машины в России ощутимо подорожают

Осенью в России ожидается подорожание автомобилей, рассказал заместитель исполнительного директора ассоциации «Объединение автопроизводителей России» Алексей Сереженкин.

Он пояснил, что этому способствуют санкции в отношении России. Ограничения среди прочего препятствуют ввозу более дешевых комплектующих для машин. На цены влияют и высокие процентные ставки по кредитам, а также ужесточение условий кредитования и рост утилизационного сбора.

Специалист заметил, что тема подорожания искусственно подогревается, что вызывает панические ожидания. Прогнозируемый рост цен на автомобили – это хороший способ регуляции рынка, пояснил Сереженкин.

Также на цены повлияют и определенные инфляционные ожидания. Есть впечатление, что они обоснованы, прибавил специалист.

Ранее сообщалось, что самый выносливый внедорожник в мире появился в продаже в России, известна его цена.

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Источник: Pravda.Ru