У Chery в РФ будет еще один бренд – уже седьмой!

Компания Chery зарегистрировала в России марку Xtrim

Российский офис китайской государственной компании Chery запатентовал в России еще одну торговую марку и соответствующий ей логотип. Бренд именуется Xtrim, что, по всей вероятности, должно читаться как «экстрим».

Источник, обративший внимание на появление охранных документов по новой марке в базе Роспатента, обращает внимание на тот факт, что для Chery наименование Xtrim уже не новое. Под этой маркой компания продает автомобили в Иране.

Заметим, что в России компания Chery на данный момент представляет шесть различных марок автомобилей: Собственно Chery, люксовые Exeed, «молодежные» Omoda, а также Jaecoo, Jetour и Kaiyi – последние с начала прошлого года собирают на Автоторе в Калининграде.

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Источник: Автопоток