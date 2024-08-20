У Chery в РФ будет еще один бренд – уже седьмой!
Российский офис китайской государственной компании Chery запатентовал в России еще одну торговую марку и соответствующий ей логотип. Бренд именуется Xtrim, что, по всей вероятности, должно читаться как «экстрим».
Источник, обративший внимание на появление охранных документов по новой марке в базе Роспатента, обращает внимание на тот факт, что для Chery наименование Xtrim уже не новое. Под этой маркой компания продает автомобили в Иране.
Заметим, что в России компания Chery на данный момент представляет шесть различных марок автомобилей: Собственно Chery, люксовые Exeed, «молодежные» Omoda, а также Jaecoo, Jetour и Kaiyi – последние с начала прошлого года собирают на Автоторе в Калининграде.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Автопоток