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Названы работы, которые приносят автосервисам самый большой доход

Глава РОАД Подщеколдин: самые доходные сервисные работы – те, что делаются быстро

Президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин в ходе интервью в рамках выставки MIMS Automobility Moscow, которая проходит с 19 по 22 августа 2024 года в Москве, рассказал, какие сервисные работы приносят самый большой доход.

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ГИД ПО КАСКО
Алексей Подщеколдин
«Самые доходные сервисные работы — это те, которые выполняются быстро, такие как ТО, замена масла и свечей. Сегодня бизнес дилера разнообразен, и мы пытаемся зарабатывать в разных направлениях: везде по чуть-чуть», — поделился он.

Ранее сообщалось, что самый выносливый внедорожник в мире появился в продаже в России, известна его цена.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | За рулем
Количество просмотров 1
20.08.2024
Фото:Depositphotos | За рулем
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