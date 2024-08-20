Названы работы, которые приносят автосервисам самый большой доход

Глава РОАД Подщеколдин: самые доходные сервисные работы – те, что делаются быстро

Президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин в ходе интервью в рамках выставки MIMS Automobility Moscow, которая проходит с 19 по 22 августа 2024 года в Москве, рассказал, какие сервисные работы приносят самый большой доход.

Алексей Подщеколдин

«Самые доходные сервисные работы — это те, которые выполняются быстро, такие как ТО, замена масла и свечей. Сегодня бизнес дилера разнообразен, и мы пытаемся зарабатывать в разных направлениях: везде по чуть-чуть», — поделился он.

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