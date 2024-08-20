Названы работы, которые приносят автосервисам самый большой доход
Глава РОАД Подщеколдин: самые доходные сервисные работы – те, что делаются быстро
Президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин в ходе интервью в рамках выставки MIMS Automobility Moscow, которая проходит с 19 по 22 августа 2024 года в Москве, рассказал, какие сервисные работы приносят самый большой доход.
Алексей Подщеколдин
«Самые доходные сервисные работы — это те, которые выполняются быстро, такие как ТО, замена масла и свечей. Сегодня бизнес дилера разнообразен, и мы пытаемся зарабатывать в разных направлениях: везде по чуть-чуть», — поделился он.
Ранее сообщалось, что самый выносливый внедорожник в мире появился в продаже в России, известна его цена.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Фото:Depositphotos | За рулем
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20.08.2024
Фото:Depositphotos | За рулем
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