В России начнут выпуск новых автомобилей: что известно

На автозаводе «ПСМА» в Калуге запустят производство новых машин

ООО «Автомобильные технологии» планирует наладить выпуск новой модели на калужском заводе до конца 2024 года, рассказал директор по стратегическому развитию компании Павел Безрученко.

«Детали пока не раскрываем, но можем отметить, что реализация данного мероприятия позволит в краткосрочной перспективе обеспечить полноценную загрузку сварочного цеха и окрасочного комплекса, а также продолжить работы по модернизации завода», – сообщил он.

На заводе идут работы по запуску участка механической обработки и сборки двигателей.

Известно, что «Автомобильные технологии» с 2023 года выпускают на промплощадке ООО «ПСМА Рус» автомобили Citroen С5 Aircross.

«Автомобильные технологии» работают также как импортер и дистрибьютор официально поставляемых в РФ запчастей и автомобилей: компактных кроссоверов Citroen C5 Aircross и Peugeot 4008, кроссовера Peugeot 5008 и кросс-хэтчбека Citroen С5Х.

Ранее сообщалось, что самый выносливый внедорожник в мире появился в продаже в России, известна его цена.

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Источник: «Интерфакс»