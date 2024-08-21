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В России начнут выпуск новых автомобилей: что известно

На автозаводе «ПСМА» в Калуге запустят производство новых машин

ООО «Автомобильные технологии» планирует наладить выпуск новой модели на калужском заводе до конца 2024 года, рассказал директор по стратегическому развитию компании Павел Безрученко.

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«Детали пока не раскрываем, но можем отметить, что реализация данного мероприятия позволит в краткосрочной перспективе обеспечить полноценную загрузку сварочного цеха и окрасочного комплекса, а также продолжить работы по модернизации завода», – сообщил он.

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На заводе идут работы по запуску участка механической обработки и сборки двигателей.

Известно, что «Автомобильные технологии» с 2023 года выпускают на промплощадке ООО «ПСМА Рус» автомобили Citroen С5 Aircross.

«Автомобильные технологии» работают также как импортер и дистрибьютор официально поставляемых в РФ запчастей и автомобилей: компактных кроссоверов Citroen C5 Aircross и Peugeot 4008, кроссовера Peugeot 5008 и кросс-хэтчбека Citroen С5Х.

Ранее сообщалось, что самый выносливый внедорожник в мире появился в продаже в России, известна его цена.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: «Интерфакс»

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Ушакова Ирина
Фото:Ведомости/ТАСС
Количество просмотров 2
21.08.2024
Фото:Ведомости/ТАСС
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