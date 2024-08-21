Большие гонки в Санкт-Петербурге – рассказываем, что будет!

«Игора Драйв» примет заезды G-Drive СМП РСКГ Туринг и марафон СМП РСКГ Эндуранс

23 и 24 августа на автодроме «Игора Драйв» пройдут 13 динамичных заездов серии G-Drive СМП РСКГ Туринг, а 25 августа там же состоится 4-часовой марафон G-Energy СМП РСКГ Эндуранс, в ходе которого быстрейшие экипажи преодолеют свыше 600 километров на пределе возможностей.

G-DRIVE СМП РСКГ ТУРИНГ

В пятницу и субботу нас ждет 13 динамичных заездов серии G-Drive СМП РСКГ Туринг. Каждый заезд – калейдоскоп обгонов и непредсказуемый финиш. Соберутся представители всех семи классов чемпионата и Кубка России. Самый мощный и эффектный класс – SMP GT4. В этом зачете стартуют те же суперкары, что участвуют в гонках «гран туризмо» по всему миру. В российском турнире основное противостояние развернулось между 500-сильными моделями Mercedes-AMG GT4 и Toyota Supra. Однако в одной из команд появился Aston Martin Vantage – и, возможно, мы увидим легендарное британское купе на старте!

Конкуренцию за звание хедлайнера петербургского этапа составляет класс SMP TCR Russia. Здесь также представлены модели, которые стартуют в мировых гонках, в том числе Кубке мира FIA World Touring Car Cup: 350-сильные версии Audi RS3, Cupra Leon, Hyundai Elantra и Hyundai i30. А изюминкой российского чемпионата вот уже который год является Lada Vesta, которая на равных сражается с глобальными моделями.

На контрасте – самый «ламповый» класс серии, ретрозачет SMP Historic Cup. Он объединяет пилотов классических моделей отечественного автопрома: на старт выходят тщательно сохраненные и подготовленные для гонок «Жигули» и «Москвичи». Внешний вид обманчив: выглядят они аутентично, но благодаря доработкам не уступают по скорости современным машинам.

А в зачете Туринг-Лайт, напротив, собраны современные компактные модели мощностью около 200 л.с. Яркая новинка сезона – культовый MINI Cooper, который бросил вызов проверенным моделям Audi A1, Skoda Fabia, Ki Rio и Volkswagen Polo. Это один из самых массовых классов серии G-Drive СМП РСКГ Туринг: на старт каждой гонки выходят четверть сотни пилотов!

Кубок России в зачете S1600 разыгрывается в том же форм-факторе. Тут представлены всем известные модели Kia Rio, Hyundai Solaris, LADA Granta и LADA Vesta. И основное противостояние развернулось между пилотами на отечественных и зарубежных марках – так что следить за гонками этого класса одно удовольствие.

Еще один класс Кубка России – Супер-продакшн, где LADA также конкурирует с иномарками. Только модели здесь мощнее: двигатели формированы до 300 л.с., и технические возможности шире: переднеприводным седанам LADA Vesta, хэтчбекам Honda Civic и Volkswagen Scirocco противостоят заднеприводные купе Subaru BRZ.

Наконец, самый необычный, но при этом очень популярный класс – Спортпрототип CN. К спортпрототипам относят автомобили, созданные специально для гонок: у них нет допуска на дороги общего пользования, а конструкция представляет собой пространственный каркас, прикрытый пластиковыми панелями – они лишь имитируют кузова обычных машин. Здесь можно увидеть «русские Лотусы» – автомобили Shortcut 527 разработаны в России по мотивам легендарных британских спорткаров, а также французские прототипы Mitjet 2L и американские Legends, уменьшенные копии машин 30-40 годов прошлого века.

G-ENERGY СМП РСКГ ЭНДУРАНС

В воскресенье пилотам предстоит преодолеть свыше полутысячи боевых километров в режиме 4-часового марафона, который определит победителей этапа Кубка России по гонкам на выносливость G-Energy СМП РСКГ Эндуранс.

Все внимание в марафоне под Санкт-Петербургом будет приковано к экипажам программы SMP Racing. На экваторе сезона лидерство захватил дуэт пилотов Формулы-1: Виталий Петров и Сергей Сироткин после победы на предыдущем этапе возглавили турнирную таблицу. Однако Кирилл Смаль и Александр Смоляр, выигравшие первые два этапа, отстают от них совсем немного и намерены отобрать у титулованных конкурентов звание обладателей Кубка России.

Оба лидирующих экипажа выступают на отечественных спортпрототипах BR03, которые созданы компанией BR Engineering. 500-сильный болид разработан специально для национальных соревнований, постоянно модернизируется и является быстрейшим российским автомобилем: все гонки этого сезона в конкуренции с зарубежными моделями заканчивались в пользу BR03.

Однако не стоит сбрасывать со счетов и суперкары категории GT3, которые также привозили своих пилотов на подиум абсолютного зачета. А особый шарм гонок на выносливость – совместный старт разных классов: за время многочасовой гонки лидерами приходится совершать десятки обгонов представителей менее быстрых категорий, которые в это время ведут борьбу между собой.

Что еще?

Перед началом марафона в 14:00 на главной сцене начнется яркое шоу экс-солистки «Тату» Юли Волковой. Затем все желающие смогут взять автографы у знаменитых российских пилотов. А во время гонки узнать их впечатления от борьбы, когда спортсмены проведут свои смены и передадут руль напарникам.

Также в течении дня на сцене пройдет гимнастическое шоу и состоятся розыгрыши сувениров от команд, а также главного приза для зрителей – авиабилетов в Дубай. Кроме того, у гостей петербургского этапа будет возможность самим проехать на гоночном прототипе BR03 – благодаря профессиональным гоночным симуляторам от SMP. Вдобавок их ждут прогулки по пит-лейн, экскурсии в боксы и тюнинг-шоу, на котором владельцы представят автомобили с эксклюзивными доработками.

Доступ на автодром для болельщиков будет открыт с 10:00 в субботу, 24 августа, и в воскресенье, 25 августа. Подробности и билеты доступны на сайте РСКГ.рф.