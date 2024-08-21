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В автомобилях легендарного бренда выявили проблему, приводящую к пожару

Бренд BMW отзовет в США 700 тыс. машин из-за риска короткого замыкания и пожара

Компания BMW объявила об очередной отзывной кампании в США, под которую попадают более 720 тысяч машин. Причина отзыва автомобилей в том, что неправильно загерметизированный электрический разъем на водяном насосе может подвергнуться воздействию воды и вызвать короткое замыкание.

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Отзывная кампания затронет машины BMW 3-Series 2012–2016 годов выпуска, кроссоверы BMW X3 sDrive28i и X3 xDrive28i 2013–2017 годов выпуска и седаны BMW 5-Series 2012–2016 годов.

Автомобили осмотрят и, при необходимости, бесплатно заменят водяной насос и проводку.

Ранее сообщалось, что самый выносливый внедорожник в мире появился в продаже в России, известна его цена.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Motor1.com

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / user18526052
Количество просмотров 1
21.08.2024
Фото:freepik / user18526052
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