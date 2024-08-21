В автомобилях легендарного бренда выявили проблему, приводящую к пожару
Компания BMW объявила об очередной отзывной кампании в США, под которую попадают более 720 тысяч машин. Причина отзыва автомобилей в том, что неправильно загерметизированный электрический разъем на водяном насосе может подвергнуться воздействию воды и вызвать короткое замыкание.
Отзывная кампания затронет машины BMW 3-Series 2012–2016 годов выпуска, кроссоверы BMW X3 sDrive28i и X3 xDrive28i 2013–2017 годов выпуска и седаны BMW 5-Series 2012–2016 годов.
Автомобили осмотрят и, при необходимости, бесплатно заменят водяной насос и проводку.
Ранее сообщалось, что самый выносливый внедорожник в мире появился в продаже в России, известна его цена.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Motor1.com