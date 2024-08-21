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«Такого не было с 2007-го»: обслуживать машины в России становится все труднее

37% российских автосервисов столкнулись с контрафактными запчастями

На российском рынке автозапчастей наблюдается крупнейший за 17 лет наплыв контрафакта, сообщают специалисты международной сети автосервисов Fit Service и аналитического агентства Gruzdev Analyze.

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«Такого наплыва поддельных запчастей не было с 2007-го», – отметил глава агентства Gruzdev Analyze Александр Груздев.

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Он пояснил, что подделывают в том числе дорогостоящие защитные элементы, включая голограммы, дорогие канистры и коробки. По информации Gruzdev Analyze, более 37% российских автосервисов в текущем году пожаловались на поддельные запчасти.

С контрафактным моторным маслом столкнулись 54% автосервисов против 31% в 2023 году, на фильтры пожаловались 35% компаний, на свечи зажигания – 33%, на детали рулевого управления и подвески – 19% против 14% в прошлом году.

Ранее сообщалось, что самый выносливый внедорожник в мире появился в продаже в России, известна его цена.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

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Источник: РИА «Новости»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
21.08.2024
Фото:Depositphotos
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