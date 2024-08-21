Привычный японский кроссовер вернулся в Россию: цена вполне доступна

Дилеры привезли в Россию новые Nissan Qashqai по цене от 2,56 млн рублей

Новые кроссоверы Nissan Qashqai продолжают поставлять в Россию по параллельным каналам. В продаже есть автомобили второго и третьего поколений, цены на них начинаются от 2 560 000 и 2 720 000 рублей соответственно.

Дешевле всего Qashqai второго поколения продают во Владивостоке. Местная компания привезет под заказ переднеприводный кроссовер в комплектации LE+ с 2,0-литровым 144-сильным атмосферным мотором. Среди опций двухзонный климат-контроль, датчики света, дождя и давления в шинах, светодиодная оптика и прочее.

Партия аналогичных кроссоверов есть у официального дилера Nissan в Воронеже по цене 3 310 000 – 3 360 000 рублей. Машины переднеприводные, под капотом у них 2,0-литровый атмосферный двигатель на 144 силы и вариатор. Полноприводная версия стоит от 3 760 000 рублей.

Nissan Qashqai 3-го поколения

Самый дешевый Qashqai третьего поколения за 2 720 000 рублей предлагают привезти под заказ в Находке. У этого автомобиля совсем другой кузов. Под капотом 158-сильный бензиновый турбомотор объемом 1,3 литра, работающий в связке с вариатором. Привод передний. В комплектацию входит тканевый салон, двухзонный климат-контроль, кожаный мульти-руль и другое.

Nissan Qashqai

Ранее сообщалось, что самый выносливый внедорожник в мире появился в продаже в России, известна его цена.

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Источник: «Автоновости дня»