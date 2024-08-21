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Дилеры привезли в Россию новые Nissan Qashqai...

Привычный японский кроссовер вернулся в Россию: цена вполне доступна

Дилеры привезли в Россию новые Nissan Qashqai по цене от 2,56 млн рублей

Новые кроссоверы Nissan Qashqai продолжают поставлять в Россию по параллельным каналам. В продаже есть автомобили второго и третьего поколений, цены на них начинаются от 2 560 000 и 2 720 000 рублей соответственно.

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Дешевле всего Qashqai второго поколения продают во Владивостоке. Местная компания привезет под заказ переднеприводный кроссовер в комплектации LE+ с 2,0-литровым 144-сильным атмосферным мотором. Среди опций двухзонный климат-контроль, датчики света, дождя и давления в шинах, светодиодная оптика и прочее.

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Партия аналогичных кроссоверов есть у официального дилера Nissan в Воронеже по цене 3 310 000 – 3 360 000 рублей. Машины переднеприводные, под капотом у них 2,0-литровый атмосферный двигатель на 144 силы и вариатор. Полноприводная версия стоит от 3 760 000 рублей.

Nissan Qashqai 3-го поколения
Nissan Qashqai 3-го поколения

Самый дешевый Qashqai третьего поколения за 2 720 000 рублей предлагают привезти под заказ в Находке. У этого автомобиля совсем другой кузов. Под капотом 158-сильный бензиновый турбомотор объемом 1,3 литра, работающий в связке с вариатором. Привод передний. В комплектацию входит тканевый салон, двухзонный климат-контроль, кожаный мульти-руль и другое.

Nissan Qashqai
Nissan Qashqai

Ранее сообщалось, что самый выносливый внедорожник в мире появился в продаже в России, известна его цена.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Nissan
Количество просмотров 2
21.08.2024
Фото:Nissan
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Отзывы о Nissan Qashqai ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Nissan Qashqai  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год

Достоинства:

Комфортная подвеска, большой просвет, камера, парктроники, обогрев руля

Недостатки:

По зиме датчики парктроников работают не как надо

Комментарий:

Долго выбирал машину и сделал вывод, что в своем ценовом диапазоне альтернативы Кашкаю по сути нету особо. Взял с рук, 2л переднеприводный, через месяц сгонял на сход-развал, управляемость стала практически в идеале. Просвета хватает на любой поребрик залезать, так что решил проблему с парковкой в жк, где пузотерку не приткнуть) Обогрев руля по зиме оказался ценной штукой. Жена камеру заднего вида заценила, стоит вместе с парктроникам, только следить за ними надо, когда лед намерзает срабатывать начинают на пустом месте. В остальном машиной доволен.

+12