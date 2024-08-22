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На мотоциклы пора ставить заглушки! – эксперт оценил идею

Эксперт Попов: Предложение заткнуть глушители мотоциклов нереализуемо

Идея установки заглушки на выхлопную систему мотоциклов для обеспечения тихой езды сейчас весьма популярна, но в целом она нереализуема. Для этого придется менять конструкцию транспорта, а это по закону запрещено, рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.

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Даже если будет выработан специальный регламент, по которому владельцам мотоциклов разрешат менять их конструкцию, такое вмешательство потребует значительных расходов, считает специалист.

«Это экспертиза, получение разрешения, внесение изменений, прохождение ТО и так далее», – пояснил Попов. Это может заметно ударить по карману мотоциклистов.

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Звуки в глушителе мотоцикла издаются по объяснимым причинам, а установка заглушки может значительно снизить его мощность и отразиться на безопасности всех участников дорожного движения, отметил автоэксперт. Ведь громкий звук выхлопа помогает мотоциклистам обратить на себя внимание в потоке, чтобы их не сбили, – для этого они порой специально газуют.

«Поэтому идея, может, и популярная, но совершенно не просто реализуемая», – подытожил специалист.

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Источник: RT

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
22.08.2024
Фото:freepik / freepik
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