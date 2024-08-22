На мотоциклы пора ставить заглушки! – эксперт оценил идею

Эксперт Попов: Предложение заткнуть глушители мотоциклов нереализуемо

Идея установки заглушки на выхлопную систему мотоциклов для обеспечения тихой езды сейчас весьма популярна, но в целом она нереализуема. Для этого придется менять конструкцию транспорта, а это по закону запрещено, рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.

Даже если будет выработан специальный регламент, по которому владельцам мотоциклов разрешат менять их конструкцию, такое вмешательство потребует значительных расходов, считает специалист.

«Это экспертиза, получение разрешения, внесение изменений, прохождение ТО и так далее», – пояснил Попов. Это может заметно ударить по карману мотоциклистов.

Звуки в глушителе мотоцикла издаются по объяснимым причинам, а установка заглушки может значительно снизить его мощность и отразиться на безопасности всех участников дорожного движения, отметил автоэксперт. Ведь громкий звук выхлопа помогает мотоциклистам обратить на себя внимание в потоке, чтобы их не сбили, – для этого они порой специально газуют.

«Поэтому идея, может, и популярная, но совершенно не просто реализуемая», – подытожил специалист.

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Источник: RT