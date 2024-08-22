Эти «японцы» приятно подешевели в России

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В России дилеры снизили цены на Suzuki Jimny, Ertiga и Baleno

Внедорожник Suzuki Jimny, компактвэн Suzuki Ertiga и хэтчбек Suzuki Baleno подешевели в России. Ранее столичный дилер продавал Suzuki Jimny 2023 г. в. за 4,5 млн рублей, а сейчас машина 2024 года стоит 4,37 млн рублей.

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Уточняется, что характеристики машины те же самые. Автомобиль оснащен 1,5-литровым атмосферником мощностью 105 л.с. и АКП, привод полный.

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Другой московский дилер снизил цену на Suzuki Ertiga на 30 тыс. рублей: с 2,82 до 2,79 млн рублей. Автомобиль 2024 г. в. с атмосферным 1,5-литровым мотором мощностью 101 л.с. и 6-ступенчатой АКП. Привод передний.

Третий столичный дилер снизил цену Suzuki Baleno на 50 тыс. рублей: теперь этот автомобиль обойдется в 2,45 млн рублей. Машину поставляют из ОАЭ. Baleno оснащен 1,5-литровым атмосферным мотором мощностью 105 л.с. и АКП.

Ранее сообщалось, что продажи аналога Hyundai Creta по цене 1,75 млн рублей начались в России.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
22.08.2024
Фото:Depositphotos
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Отзывы о Suzuki Jimny ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Suzuki Jimny  2011
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

В комментарии

Недостатки:

В комментарии

Комментарий:

Два охотника/рыболова + две кровати в стоке, или два колхозника + 9-ть мешков картошки. При 3000 тыс. об укладывается в паспорт, потом начинает жрать. Разбегается до 155 км/ч. Защита нужна там, где нет глины. В эконом варианте 480 км с бака. Если качать колеса по табличке на двери - стошнит между двух встречных фур. Обдувов сзади нет - зимой боковины замерзают. Застрять можно, если сесть на брюхо. Ни чо не ломается. С пеленок посадить на 95-й бензин с одной колонки. После пробега 90 тыс. поменять все резинки в подвеске - иначе начнет рыскать по нарастающей. Женщинам противопоказано - машина вертлявая на любой дороге. На кочерге передние колодки - 65 тыс./задние 90 тыс. Кто умеет ездить -лучше кочерга, АКПП = расход ср. 12,5. Масло льют дилеры не то, что рекомендует производитель, для 1,3 с 2001 15w40. Свечи менять лучше после 40-ка тыщ. Масла раз в 12 тыс. И тогда будет пробег без капа 500 тыщ. Примеч: неразобранные ружья и ГОСТ-ированные Шашки по ширине не влазят, только со стволами до 24-х дюймов. Можно сразу перевезти пять колес в сборе. Патриот не сможет обогнать даже если водитель лопнет от досады, на кочках лучше не гоняться за Нивой - выбитые пальцы. Если заскрипело слева впереди постоянно на кочках - открой заднюю дверь и смажь шайбу на ней.

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