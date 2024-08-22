Эти «японцы» приятно подешевели в России

В России дилеры снизили цены на Suzuki Jimny, Ertiga и Baleno

Внедорожник Suzuki Jimny, компактвэн Suzuki Ertiga и хэтчбек Suzuki Baleno подешевели в России. Ранее столичный дилер продавал Suzuki Jimny 2023 г. в. за 4,5 млн рублей, а сейчас машина 2024 года стоит 4,37 млн рублей.

Уточняется, что характеристики машины те же самые. Автомобиль оснащен 1,5-литровым атмосферником мощностью 105 л.с. и АКП, привод полный.

Другой московский дилер снизил цену на Suzuki Ertiga на 30 тыс. рублей: с 2,82 до 2,79 млн рублей. Автомобиль 2024 г. в. с атмосферным 1,5-литровым мотором мощностью 101 л.с. и 6-ступенчатой АКП. Привод передний.

Третий столичный дилер снизил цену Suzuki Baleno на 50 тыс. рублей: теперь этот автомобиль обойдется в 2,45 млн рублей. Машину поставляют из ОАЭ. Baleno оснащен 1,5-литровым атмосферным мотором мощностью 105 л.с. и АКП.

Ранее сообщалось, что продажи аналога Hyundai Creta по цене 1,75 млн рублей начались в России.

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Источник: Autonews.ru