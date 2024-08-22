Названы машины с самыми выносливыми подвесками: их можно купить в России

Автоэксперт Беспалов перечислил четыре автомобиля с самыми крепкими подвесками

Владелец автомастерской «Центр кузовного ремонта» Владимир Беспалов рассказал, что на российском рынке представлены модели, подвески которых можно считать по-настоящему вечными. Kia Rio четвёртого поколения 2017 г. в. является одним из таких автомобилей.

Специалист пояснил, что на дистанции 50 тысяч пробега может потребоваться замена стоек стабилизатора, а на 80 тысячах км могут выйти из строя ступичные подшипники. Слабое место подвески этой машины – нежные колесные шпильки, их легко можно сорвать.

У первого поколения Lada Vesta 2015-2022 г. в. слабыми элементами подвески являлись втулки и стойки стабилизатора, верхние опоры задних амортизаторов, а также сайлент-блоки. Но всё зависит от конкретного экземпляра и комплектующих, которые использовал завод по мере модернизации модели в течение жизненного цикла.

Похожие проблемы со стойками и втулками стабилизатора наблюдаются и у Volkswagen Polo 2010-2020 гг. в. Главная претензия эксперта – к конструкции задних ступичных подшипников, сделанных воедино со ступичным узлом: всё может выйти из строя довольно быстро, а сам узел стоит дорого.

Ходовая часть Renault Logan 2014-2022 гг. в. является самой крепкой из всех перечисленных машин. Однако на плохих дорогах втулки переднего стабилизатора могут выйти из строя через 30-50 тысяч километров.

Специалист отметил, что долговечность подвески зависит в большей степени от состояния дорог и привычек владельца.

Ранее сообщалось, что продажи аналога Hyundai Creta по цене 1,75 млн рублей начались в России.

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Источник: Quto.ru