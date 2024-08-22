Названы машины с самыми выносливыми подвесками: их можно купить в России
Владелец автомастерской «Центр кузовного ремонта» Владимир Беспалов рассказал, что на российском рынке представлены модели, подвески которых можно считать по-настоящему вечными. Kia Rio четвёртого поколения 2017 г. в. является одним из таких автомобилей.
Специалист пояснил, что на дистанции 50 тысяч пробега может потребоваться замена стоек стабилизатора, а на 80 тысячах км могут выйти из строя ступичные подшипники. Слабое место подвески этой машины – нежные колесные шпильки, их легко можно сорвать.
У первого поколения Lada Vesta 2015-2022 г. в. слабыми элементами подвески являлись втулки и стойки стабилизатора, верхние опоры задних амортизаторов, а также сайлент-блоки. Но всё зависит от конкретного экземпляра и комплектующих, которые использовал завод по мере модернизации модели в течение жизненного цикла.
Похожие проблемы со стойками и втулками стабилизатора наблюдаются и у Volkswagen Polo 2010-2020 гг. в. Главная претензия эксперта – к конструкции задних ступичных подшипников, сделанных воедино со ступичным узлом: всё может выйти из строя довольно быстро, а сам узел стоит дорого.
Ходовая часть Renault Logan 2014-2022 гг. в. является самой крепкой из всех перечисленных машин. Однако на плохих дорогах втулки переднего стабилизатора могут выйти из строя через 30-50 тысяч километров.
Специалист отметил, что долговечность подвески зависит в большей степени от состояния дорог и привычек владельца.
Ранее сообщалось, что продажи аналога Hyundai Creta по цене 1,75 млн рублей начались в России.
- «За рулем» можно читать в Viber
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Quto.ru