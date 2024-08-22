#
Где сэкономить?MIMSПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Всеобщая электромобилизация: чего для нее не хватает в России?
22 августа
Всеобщая электромобилизация: чего для нее не хватает в России?
Петр Богачев рассказал «За рулем», какие...
Посиделки с друзьями на даче — супер! Но вот что надо прикупить
22 августа
Посиделки с друзьями на даче — супер! Но вот что надо прикупить
Вы точно не сможете все время просто сидеть за...
«Много, но не ужас-ужас»: на сколько подорожают авто после повышения утильсбора
22 августа
«Много, но не ужас-ужас»: на сколько подорожают авто после повышения утильсбора
Маркетолог Железняк: Из-за утильсбора цены на...

Названы машины с самыми выносливыми подвесками: их можно купить в России

Автоэксперт Беспалов перечислил четыре автомобиля с самыми крепкими подвесками

Владелец автомастерской «Центр кузовного ремонта» Владимир Беспалов рассказал, что на российском рынке представлены модели, подвески которых можно считать по-настоящему вечными. Kia Rio четвёртого поколения 2017 г. в. является одним из таких автомобилей.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Специалист пояснил, что на дистанции 50 тысяч пробега может потребоваться замена стоек стабилизатора, а на 80 тысячах км могут выйти из строя ступичные подшипники. Слабое место подвески этой машины – нежные колесные шпильки, их легко можно сорвать.

Крутой полный привод, клиренс 23 см, 218 сил – это второе поколение флагмана Хавейла!

У первого поколения Lada Vesta 2015-2022 г. в. слабыми элементами подвески являлись втулки и стойки стабилизатора, верхние опоры задних амортизаторов, а также сайлент-блоки. Но всё зависит от конкретного экземпляра и комплектующих, которые использовал завод по мере модернизации модели в течение жизненного цикла.

Похожие проблемы со стойками и втулками стабилизатора наблюдаются и у Volkswagen Polo 2010-2020 гг. в. Главная претензия эксперта – к конструкции задних ступичных подшипников, сделанных воедино со ступичным узлом: всё может выйти из строя довольно быстро, а сам узел стоит дорого.

Ходовая часть Renault Logan 2014-2022 гг. в. является самой крепкой из всех перечисленных машин. Однако на плохих дорогах втулки переднего стабилизатора могут выйти из строя через 30-50 тысяч километров.

Специалист отметил, что долговечность подвески зависит в большей степени от состояния дорог и привычек владельца.

Ранее сообщалось, что продажи аналога Hyundai Creta по цене 1,75 млн рублей начались в России.

  • «За рулем» можно читать в Viber
Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: Quto.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 2
22.08.2024
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0