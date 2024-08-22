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Самый надежный автомобиль в мире вышел на российский рынок: известна цена

В Россию привезли рамный внедорожник Toyota 4Runner по цене от 6,8 млн рублей

Рамный внедорожник Toyota 4Runner, признанный экспертами Consumer Reports самым надежным автомобилем в мире, поставляют в Россию по альтернативным каналам. Новые 4Runner на одном из сайтов объявлений продаются по цене от 6 750 000 рублей.

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ГИД ПО КАСКО

В такую сумму с учетом утильсбора оценен внедорожник 2024 г. в., который может привезти под заказ фирма из Владивостока. Комплектация, судя по фото, это подготовленная для бездорожья версия TRD Off-road. Ее отличают «внедорожные» шины, экспедиционный багажник на крыше и ярко выраженный воздухозаборник на капоте.

Toyota 4Runner
Toyota 4Runner

Крутой полный привод, клиренс 23 см, 218 сил – это второе поколение флагмана Хавейла!

Среди опций кожаная отделка интерьера, кожаный мультифункциональный руль, мультимедийная система с сенсорным дисплеем, камера заднего вида, парктроники и двухзонный климат-контроль.

Эта же компания предлагает привезти еще три новых Toyota 4Runner: один 2024 г. в. за 7 635 000 рублей, а два других стоимостью 6 770 000 и 6 890 000 рублей 2023 года.

Toyota 4Runner
Toyota 4Runner

Все автомобили оснащены 4,0-литровым бензиновым атмосферником V6 мощностью 273 л.с. и классической 5-ступенчатой АКП. Привод полный, дополненный понижающим рядом передач.

Ранее сообщалось, что продажи аналога Hyundai Creta по цене 1,75 млн рублей начались в России.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Toyota
Количество просмотров 5
22.08.2024
Фото:Toyota
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