Легендарный «японец» подорожал в России: сколько он стоит сейчас

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В России дилеры подняли цены на седан Toyota Camry

Несколько московских дилеров подняли цены на автомобили Toyota, завезенные в страну по параллельному импорту. Так, на востоке столицы закончились Toyota Camry 2023 г. в. Но компания привезла из Китая новую партию таких машин 2024 года. Эти автомобили продавец оценил дороже: 4 750 000 руб. против 4 600 000 руб.

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Столько стоит седан с 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 173 л.с. и вариатором. Привод передний.

Дилер продает также гибридные версии Toyota Camry по цене 4 790 000 руб. Раньше такой модификации машины у продавца в наличии не было.

Toyota Camry
Toyota Camry

Ранее сообщалось, что продажи аналога Hyundai Creta по цене 1,75 млн рублей начались в России.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Toyota
22.08.2024
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota Camry ()

— Хороший автомобиль, советую брать.
Toyota Camry  2012
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Простор на заднем сидении. Хорошая защищенность от шумов. Мягкая подвеска, не допускающая пробоев практически на любых дорожных неровностях. Добротные материалы отделки салона.

Недостатки:

Невыраженная боковая поддержка сидения водителя. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей.

Комментарий:

Автомобиль меня полностью устраивает и отвечает всем основным качествам, предъявляемым к бизнес-классу. И выглядит солидно, на дороге уважают.

-13