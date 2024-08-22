Легендарный «японец» подорожал в России: сколько он стоит сейчас
Несколько московских дилеров подняли цены на автомобили Toyota, завезенные в страну по параллельному импорту. Так, на востоке столицы закончились Toyota Camry 2023 г. в. Но компания привезла из Китая новую партию таких машин 2024 года. Эти автомобили продавец оценил дороже: 4 750 000 руб. против 4 600 000 руб.
Столько стоит седан с 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 173 л.с. и вариатором. Привод передний.
Дилер продает также гибридные версии Toyota Camry по цене 4 790 000 руб. Раньше такой модификации машины у продавца в наличии не было.
Ранее сообщалось, что продажи аналога Hyundai Creta по цене 1,75 млн рублей начались в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Autonews.ru
Отзывы о Toyota Camry ()
Простор на заднем сидении. Хорошая защищенность от шумов. Мягкая подвеска, не допускающая пробоев практически на любых дорожных неровностях. Добротные материалы отделки салона.
Невыраженная боковая поддержка сидения водителя. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей.
Автомобиль меня полностью устраивает и отвечает всем основным качествам, предъявляемым к бизнес-классу. И выглядит солидно, на дороге уважают.