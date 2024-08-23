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Любимый кроссовер Toyota подорожал: сколько он стоит сейчас

В России дилеры подняли цены на кроссоверы Toyota RAV4

Многие крупные автосалоны в Москве повысили цены на автомобили Toyota, завезенные в страну по параллельному импорту. Так, подорожали кроссоверы Toyota RAV4, которые продаются в шоуруме на западе города.

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Этим летом продаец предлагал полноприводные модели 2023 года выпуска с 2,0-литровым агрегатом мощностью 171 л.с., АКП за 4,4 млн руб.

Сейчас в автосалоне в продаже есть лишь Toyota RAV4 2024 года по цене 4,7 млн руб. При этом менеджер салона уточнил, что у этого экземпляра «немного расширен набор доступных опций».

Toyota RAV4
Toyota RAV4

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Toyota
Количество просмотров 2
23.08.2024
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota RAV 4 ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota RAV 4  2012
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Легендарная надежность, ничего не ломается !!! Невысокий расход топлива у 2.0 двигателя.

Недостатки:

Недостаточная трансформация, раскладка передних сидений.

Комментарий:

За 8 лет эксплуатации перегорела 1 из ламп освещения заднего номерного знака! ТО, замена шин, дворников, аккумулятора это всё что приходится выполнять.

+13