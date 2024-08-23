Любимый кроссовер Toyota подорожал: сколько он стоит сейчас
Многие крупные автосалоны в Москве повысили цены на автомобили Toyota, завезенные в страну по параллельному импорту. Так, подорожали кроссоверы Toyota RAV4, которые продаются в шоуруме на западе города.
Этим летом продаец предлагал полноприводные модели 2023 года выпуска с 2,0-литровым агрегатом мощностью 171 л.с., АКП за 4,4 млн руб.
Сейчас в автосалоне в продаже есть лишь Toyota RAV4 2024 года по цене 4,7 млн руб. При этом менеджер салона уточнил, что у этого экземпляра «немного расширен набор доступных опций».
Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Autonews.ru
Отзывы о Toyota RAV 4 ()
Легендарная надежность, ничего не ломается !!! Невысокий расход топлива у 2.0 двигателя.
Недостаточная трансформация, раскладка передних сидений.
За 8 лет эксплуатации перегорела 1 из ламп освещения заднего номерного знака! ТО, замена шин, дворников, аккумулятора это всё что приходится выполнять.