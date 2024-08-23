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Сколько придется потратить на владение самым популярным в России «китайцем»

«Автостат»: содержание Haval Jolion за 5 лет обойдется в 1 млн рублей

За пять лет на содержание Haval Jolion – самого популярного в РФ китайского автомобиля – владельцу придется потратить 1 млн рублей. Уточняется, что 1 км пробега этой модели стоит 10 рублей 40 копеек. За месяц придется потратить 17,3 тыс. рублей.

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Расчеты приведены для версии Haval Jolion с передним приводом, роботом и 143-сильным двигателем объемом 1,5 л. Стоимость такого автомобиля составляет от 2 млн рублей до 2,8 млн рублей.

В стоимость владения включены страховки ОСАГО и каско, замена шин, бензин, ремонт и налоги. При расчете учитывалось владение автомобилем в Москве и Подмосковье.

Haval Jolion
Haval Jolion

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: аналитическое агентство «Автостат»

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Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 4
23.08.2024
Фото:
«За рулем»
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