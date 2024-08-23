Популярный кроссовер Toyota подорожал в России: сколько он стоит сейчас

В России дилеры подняли цены на кроссоверы Toyota Highlander

Многие крупные автосалоны в Москве повысили цены на автомобили Toyota, завезенные в страну по параллельному импорту. Так, подорожали и кроссоверы Toyota Highlander.

В салоне на севере Москвы с весны продают эти автомобили китайского производства. В начале июля машина стоила 6,6 млн руб. Теперь она подорожала на 200 тыс. руб.

Автомобиль предлагается с 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 248 л.с. и АКП. Привод полный. В числе опций светодиодная оптика, адаптивный круиз-контроль, многозонный климат-контроль, проекционный дисплей, камера заднего вида, а также множество систем помощи водителю на дороге.

Toyota Highlander

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Autonews.ru