Популярный кроссовер Toyota подорожал в России: сколько он стоит сейчас
Многие крупные автосалоны в Москве повысили цены на автомобили Toyota, завезенные в страну по параллельному импорту. Так, подорожали и кроссоверы Toyota Highlander.
В салоне на севере Москвы с весны продают эти автомобили китайского производства. В начале июля машина стоила 6,6 млн руб. Теперь она подорожала на 200 тыс. руб.
Автомобиль предлагается с 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 248 л.с. и АКП. Привод полный. В числе опций светодиодная оптика, адаптивный круиз-контроль, многозонный климат-контроль, проекционный дисплей, камера заднего вида, а также множество систем помощи водителю на дороге.
Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Autonews.ru
Отзывы о Toyota Highlander ()
По моему это всё равно нереальная цена за кроссовер. Так же как и за круизер в принципе.