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Популярный кроссовер Toyota подорожал в России: сколько он стоит сейчас

В России дилеры подняли цены на кроссоверы Toyota Highlander

Многие крупные автосалоны в Москве повысили цены на автомобили Toyota, завезенные в страну по параллельному импорту. Так, подорожали и кроссоверы Toyota Highlander.

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В салоне на севере Москвы с весны продают эти автомобили китайского производства. В начале июля машина стоила 6,6 млн руб. Теперь она подорожала на 200 тыс. руб.

Автомобиль предлагается с 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 248 л.с. и АКП. Привод полный. В числе опций светодиодная оптика, адаптивный круиз-контроль, многозонный климат-контроль, проекционный дисплей, камера заднего вида, а также множество систем помощи водителю на дороге.

Toyota Highlander
Toyota Highlander

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

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«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Toyota
Количество просмотров 1
23.08.2024
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota Highlander ()

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Toyota Highlander  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Комментарий:

По моему это всё равно нереальная цена за кроссовер. Так же как и за круизер в принципе.

+1