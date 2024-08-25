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Нет седанам: Infiniti будет выпускать только внедорожники и кроссоверы

Японский бренд Infiniti закрывает производство своего последнего седана Q50

В модельном ряду Infiniti 2025 года уже нет седанов – об этом источник сообщает со ссылкой на официальные лица японского бренда. Таким образом, для седана Q50 нынешний год станет последним в производстве. Дальше в линейке останутся только модели категории SUV – кроссоверы и внедорожники.

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Модель Q50 появилась в гамме Infiniti в 2014 году и никогда не меняла поколение, за десятилетие претерпев лишь точечные изменения в дизайне – по нынешним временам, это пример почти беспрецедентного долголетия. Во времена присутствия Infiniti в России этот седан продавался и у нас.

Infiniti Q50
Infiniti Q50

В последнее время на Q50 ставили 300-сильный битурбированный V6 3.0 в паре с 7-ступенчатой АКП, но была еще версия Red Sport 400 – индекс в названии показывал, насколько именно лошадиных сил форсирован мотор. У модели были задне- и полноприводные версии.

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Еще в 2014 году на базе полноприводной версии планировали создать 560-сильного конкурента спортивным седанам из подразделения BMW M и Mercedes-AMG – версия должна была получить название Eau Rouge в честь культового поворота на трассе Спа-Франкоршам в Бельгии. Но в 2015-м от этих планов отказались.

Теперь Q50 уходит, но есть вероятность, что полностью «внедорожной» маркой Infiniti пробудет недолго. Показанному в 2023 году концепту Vision Qe прочат роль предвестника нового поколения Q70, родственного с возрожденным и электрифицированным Nissan Maxima. По некоторым данным, электрический седан Infiniti может появиться в 2026 году.

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«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Caranddriver.com

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 4
25.08.2024
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