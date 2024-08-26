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26 августа – День ВАИ Вооруженных сил Российской Федерации

«За рулем» поздравляет военных автоинспекторов с профессиональным праздником

26 августа в России отмечается День военного автоинспектора. Военная автомобильная инспекция Вооруженных сил РФ (ВАИ) – это структура Главного управления военной полиции Министерства обороны России. Транспортные средства ВАИ всегда можно узнать по коду 99 в номерном знаке.

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Первое документальное упоминание о военной автомобильной инспекции датируется приказом Главного управления автомобильной и дорожной службы № 0101, изданным 26 августа 1942 года.

В нем предписывалось провести реорганизацию Главного управления автодорожной службы, объединив отделы военно-автомобильных дорог, дорожно-комендантской службы и инспекторский отдел в единый орган – военную автоинспекцию и военно-автомобильные дороги.

Позднее, приказом начальника Главного автомобильного управления Красной Армии № 130 от 31 августа 1945 года, было предложено создать внештатные военные автомобильные инспекции для помощи начальникам автомобильной службы гарнизонов.

С 1 декабря 2011 года ВАИ стала частью Главного управления военной полиции Минобороны России, а в 2018 году было создано три иностранных подразделения ВАИ: в Армении, Таджикистане и Киргизии.

Сегодня в задачи военных автоинспекторов, помимо обеспечения безопасности дорожного движения, входят обеспечение передвижения войск по дорогам общего пользования и организация дорожно-патрульной службы на маршрутах транспортных средств воинских частей; профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием личного транспорта военнослужащих; осуществление дорожного надзора, административная деятельность проверка воинских частей по отдельным вопросам.

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«За рулем»
Фото:Александр Манзюк/ТАСС
Количество просмотров 1
26.08.2024
Фото:Александр Манзюк/ТАСС
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