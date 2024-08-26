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Легковушка влетела в трактор: авария унесла жизнь 15-летней пассажирки

На Урале 15-летняя девочка погибла в ДТП с трактором

В Свердловской области на шестом километре дороги Малахова – Бобровское в Ирбитском районе произошло смертельное ДТП. Уточняется, что 42-летний нетрезвый мужчина (в крови установлено 2,65 процента алкоголя) за рулем Ford Focus врезался в ехавший впереди него трактор с прицепом.

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ГИД ПО КАСКО

15 летняя пассажирка иномарки скончалась до приезда медиков. Водитель и второй пассажир легковушки с травмами госпитализированы в реанимацию ЦГБ Ирбита. Шофер трактора не пострадал.

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Иномаркой управлял житель Качканара. Известно, что в момент столкновения все были пристегнуты.

Ирбитская межрайонная прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту аварии. Там сообщили, что вторым пострадавшим пассажиром был отец погибшей девочки, приятель водителя Ford Focus. Оба мужчины были нетрезвыми.

Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: ГИБДД Свердловской области, Прокуратура Свердловской области

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Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
26.08.2024
Фото:МВД Медиа
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