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Мотор 1.6, вариатор и передний привод: надежный японский кроссовер за 1,5 млн

«За рулем» рассказал, как выбрать прочный Nissan Juke с пробегом

Эксперты в последнее время твердят, что кроссоверы вот-вот выйдут из моды, но этого не происходит. Более того, даже среди давно выпускавшихся моделей есть представители, которые до сих пор могут похвастать актуальным дизайном, отмечает эксперт Александр Виноградов.

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Nissan Juke 2017-2018 годов выпуска.
Nissan Juke 2017-2018 годов выпуска.

Если ваш бюджет ограничен 1,5 млн рублей, и хочется при этом ездить на стильном и прочном автомобиле, то, возможно, стоит остановить свой выбор на Nissan Juke 2017-2018 годов выпуска.

В этом кроссовере установлен надежный двигатель HR16DE. Не отличается высоким ресурсом лишь цепь ГРМ, также у него отсутствуют гидрокомпенсаторы. Поэтому периодически нужно регулировать зазоры клапанов, и лучше это сделать сразу после покупки. Заодно хорошо бы заменить масло в вариаторе.

Мнение специалиста

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– Вариатор Jatco JF015E чувствителен к качеству рабочей жидкости и не любит высоких нагрузок, а также пробуксовок колес. Первым в этом агрегате изнашивается ремень, следом появляются задиры на конусах. Чтобы не нарваться на дорогой ремонт, нужно менять жидкость каждые 30-40 тысяч км.

Также специалист советует осмотреть кузов Nissan Juke: на сварных швах на задних стойках иногда возникают очаги коррозии.

Салон Nissan Juke 2017-2018 годов выпуска.
Салон Nissan Juke 2017-2018 годов выпуска.

Эксперт назвал еще 3 модели с пробегом по цене новой Гранты, подробнее о них читайте тут.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

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Алексеева Елена
Фото:Nissan
Количество просмотров 3
27.08.2024
Фото:Nissan
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