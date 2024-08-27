Мотор 1.6, вариатор и передний привод: надежный японский кроссовер за 1,5 млн

«За рулем» рассказал, как выбрать прочный Nissan Juke с пробегом

Эксперты в последнее время твердят, что кроссоверы вот-вот выйдут из моды, но этого не происходит. Более того, даже среди давно выпускавшихся моделей есть представители, которые до сих пор могут похвастать актуальным дизайном, отмечает эксперт Александр Виноградов.

Nissan Juke 2017-2018 годов выпуска.

Если ваш бюджет ограничен 1,5 млн рублей, и хочется при этом ездить на стильном и прочном автомобиле, то, возможно, стоит остановить свой выбор на Nissan Juke 2017-2018 годов выпуска.

В этом кроссовере установлен надежный двигатель HR16DE. Не отличается высоким ресурсом лишь цепь ГРМ, также у него отсутствуют гидрокомпенсаторы. Поэтому периодически нужно регулировать зазоры клапанов, и лучше это сделать сразу после покупки. Заодно хорошо бы заменить масло в вариаторе.

Мнение специалиста

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– Вариатор Jatco JF015E чувствителен к качеству рабочей жидкости и не любит высоких нагрузок, а также пробуксовок колес. Первым в этом агрегате изнашивается ремень, следом появляются задиры на конусах. Чтобы не нарваться на дорогой ремонт, нужно менять жидкость каждые 30-40 тысяч км.

Также специалист советует осмотреть кузов Nissan Juke: на сварных швах на задних стойках иногда возникают очаги коррозии.

Салон Nissan Juke 2017-2018 годов выпуска.

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