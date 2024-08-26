Авто этого люксового бренда чаще всего покупают в РФ

Бренд Rolls-Royce стал лидером продаж люксовых авто в России

Впервые в 2024 году лидером по продажам легковых люксовых машин в России стал Rolls-Royce. По итогам июля было продано 14 машин этой марки.

В июле машин брендов Bentley и Lamborghini было реализовано по 11 штук. Далее в рейтинге идут Maserati (продано 5 машин), Ferrari (4 единицы) и Aston Martin (1 экземпляр).

В модельном рейтинге лидирует Lamborghini Urus с июльским показателем в 10 единиц. На второй строчке Bentley Bentayga (7 штук), на третьей Rolls-Royce Cullinan (5 штук).

Всего в июле в РФ было продано 46 новых автомобилей сегмента Luxury, что на девять машин больше, чем в июне этого года, и на семь больше, чем в июле 2023.

Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: аналитическое агентство «Автостат»