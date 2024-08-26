В каршеринге появятся классические Волги

В столичном каршеринге будут доступны советские модели Волга – ГАЗ-3102 и ГАЗ-24

В Москве появится возможность взять в каршеринг классические седаны Волга – известно, что с этой целью компания Ситидрайв подготовила два автомобиля, ГАЗ-24 и ГАЗ-3102. Сообщается, что автомобили усовершенствованы и ремоторизованы.

«Два автомобиля "Волги" – ГАЗ-24 и ГАЗ-3102 – они в скором времени появятся в сервисе. <…> Эти модели были полностью переделаны внутри, в них стоят современные двигатели, коробка-автомат», – рассказала PR-директор компании Юлия Варламова.

Один из источников отмечает, что в качестве новых силовых агрегатов используются моторы и АКП Toyota – такой рецепт ремоторизации Волги можно считать проверенным и уже классическим. Оба автомобиля имеют на кузовах характерную графику в ретростиле, а окраска ГАЗ-24 (кстати, это поздняя, «переходная» версия модели) выполнена в двухцветном варианте.

В компании отмечают, что машины, сохранив задний привод, получились «очень мощными», и поэтому будут передаваться только подготовленным пользователям. Будет учитываться стаж водителя, а перед поездкой клиенты будут проходить подробный инструктаж. Машины появятся в сервисе проката классических машин или в долгосрочной аренде – и, по планам, уже в сентябре.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: ТАСС, Автопоток