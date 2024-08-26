Этот новый «кореец» с автоматом дешевле Lada
Российский дилер привезли в страну партию новых компактных кроссоверов Hyundai Bayon по цене от 2,25 млн рублей. В стоимость входит утильсбор.
Машины в комплектации Style предлагает дилер из Казани. У автомобилей предусмотрен климат-контроль, камера заднего вида, подогревы руля, зеркал и сидений, электропривод складывания зеркал, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, а также датчики света и дождя.
В Энгельсе и Данкове аналогичный кроссовер стоит 2 370 000 и 2 379 000 рублей соответственно. За 2 569 000 рублей его продают в Тюмени, в Екатеринбурге автомобиль выставили на продажу за 2 749 900 рублей.
Под капотом всех Hyundai Bayon 1,4-литровый 100-сильный бензиновый атмосферник MPI, классический 6-ступенчатый автомат. Привод передний.
Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: «Автоновости дня»