Этот новый «кореец» с автоматом дешевле Lada

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В России в продаже появились новые кроссоверы Hyundai Bayon по цене от ₽2,25 млн

Российский дилер привезли в страну партию новых компактных кроссоверов Hyundai Bayon по цене от 2,25 млн рублей. В стоимость входит утильсбор.

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Какой кроссовер взять за 2 млн рублей: сравнили б/у премиум с новым «китайцем»

Машины в комплектации Style предлагает дилер из Казани. У автомобилей предусмотрен климат-контроль, камера заднего вида, подогревы руля, зеркал и сидений, электропривод складывания зеркал, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, а также датчики света и дождя.

Hyundai Bayon
Hyundai Bayon

В Энгельсе и Данкове аналогичный кроссовер стоит 2 370 000 и 2 379 000 рублей соответственно. За 2 569 000 рублей его продают в Тюмени, в Екатеринбурге автомобиль выставили на продажу за 2 749 900 рублей.

Под капотом всех Hyundai Bayon 1,4-литровый 100-сильный бензиновый атмосферник MPI, классический 6-ступенчатый автомат. Привод передний.

Hyundai Bayon
Hyundai Bayon

Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Hyundai
Количество просмотров 1
26.08.2024
Фото:Hyundai
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