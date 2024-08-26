Надежный недорогой аналог Lada Granta появился в России: известна цена

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В России начались продажи новых седанов Chevrolet Cobalt по цене от ₽1,55 млн

Недорогой седан Chevrolet Cobalt продолжают завозить в Россию по альтернативным схемам. Цена на эти машины на одном из классифайдов стартует от 1 549 000 рублей.

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Примерно столько же (1 513 900 рублей) стоит базовая версия Lada Vesta в комплектации Comfort’24. То же самое исполнение с вариатором и 122-сильным мотором стоит уже от 1 588 900 рублей.

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Самые дешевые новые Cobalt продают сейчас в Оренбурге по цене 1 549 000 и 1 599 000 рублей. Это автомобили 2023 г. в., утильсбор, ЭПТС и другие документы уже входят в стоимость.

Исходя из описания, в комплектацию первого автомобиля входит кондиционер, штатная мультимедиа, два электростеклоподъемника и несколько «теплых» опций.

Chevrolet Cobalt
Chevrolet Cobalt

За 1 739 000 рублей такой же автомобиль продают в Омске. В Белгороде такую машину можно купить за 1 800 000 рублей, в Альметьевске за 1 827 000 рублей.

Под капотом у всех этих седанов установлен 1,5-литровый бензиновый атмосферник мощностью 106 л.с., а в паре с ним работает либо МАП, либо классический 6-ступенчатый автомат.

Chevrolet Cobalt
Chevrolet Cobalt

Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Chevrolet
26.08.2024
Фото:Chevrolet
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Отзывы о Chevrolet Cobalt ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Chevrolet Cobalt  2017
/ срок владения: 1 - 3 года

Достоинства:

Мотор цепной, коробка 6 ступенчатая автоматическая,большой багажник, хороший головной свет,хорошая антикорозийная защита кузова,всеядная не убиваемая подвеска,прощает ошибки руления на дороге, есть АБС и 2 подушки безопасности+подогревы сидений и зеркал.

Недостатки:

Царапучий пластик салона,пришлось проклеить проблемные места прозрачной полиуретановой плёнкой. Не самые дешёвые зап части, но после замены работают долго.Расход на 95м бензине такой же как на 92м но езжу на 95м, машина чуть пошустрей едет.

Комментарий:

Отличный авто с нормальным клиренсом для наших дорог,приятный на трассе и в городе,автомат 6 ступенчатый очень плавный, переключает передачи без рывков.

+4