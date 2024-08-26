Надежный недорогой аналог Lada Granta появился в России: известна цена

В России начались продажи новых седанов Chevrolet Cobalt по цене от ₽1,55 млн

Недорогой седан Chevrolet Cobalt продолжают завозить в Россию по альтернативным схемам. Цена на эти машины на одном из классифайдов стартует от 1 549 000 рублей.

Примерно столько же (1 513 900 рублей) стоит базовая версия Lada Vesta в комплектации Comfort’24. То же самое исполнение с вариатором и 122-сильным мотором стоит уже от 1 588 900 рублей.

Самые дешевые новые Cobalt продают сейчас в Оренбурге по цене 1 549 000 и 1 599 000 рублей. Это автомобили 2023 г. в., утильсбор, ЭПТС и другие документы уже входят в стоимость.

Исходя из описания, в комплектацию первого автомобиля входит кондиционер, штатная мультимедиа, два электростеклоподъемника и несколько «теплых» опций.

Chevrolet Cobalt

За 1 739 000 рублей такой же автомобиль продают в Омске. В Белгороде такую машину можно купить за 1 800 000 рублей, в Альметьевске за 1 827 000 рублей.

Под капотом у всех этих седанов установлен 1,5-литровый бензиновый атмосферник мощностью 106 л.с., а в паре с ним работает либо МАП, либо классический 6-ступенчатый автомат.

Chevrolet Cobalt

Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Автоновости дня»