Кот на крыше и затопленные самосвалы — нелепые случаи с грузовиками (видео)

Блогер собрал в одном видео самые парадоксальные ситуации с водителями грузовиков

Что только не случается с водителями-дальнобойщиками да и вообще с шоферами грузовиков. Тем, кто выбрал управлять грузовой техникой, точно не чужда романтика дорог и дух приключений. Иногда оные даже не приходится искать – они приходят сами.

Первый в истории спальный отсек в дальнобойной фуре, сброшенные в пропасть 18 самосвалов с песком, удерживающая тягач при проколе колеса новейшая система автопилота – и это только часть того, что нам предстоит увидеть сегодня. Но больше всего, пожалуй, удивляет кот на крыше развозного фургона.

Некоторое время назад эта история взорвала паблики и СМИ Кемеровской области. Кот спрыгнул из окна квартиры на крышу развозного фургона и... был вынужден проехать на ней всю Кемеровскую область! Если не знаете концовку этой душераздирающей истории, смотреть видео будет вдвойне интереснее – так давайте начнем!

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: AUTO VIDEO