Популярные кроссоверы Hyundai подешевели в России: сколько они сейчас стоят

Российские дилеры снизили цены на автомобили Hyundai Tucson на 300 тыс. рублей

В России подешевели популярные кроссоверы корейского бренда Hyundai, ввозимые по параллельному импорту. Как утверждают менеджеры столичных автосалонов, сейчас самыми популярными автомобилями Hyundai по схеме параллельного импорта являются кроссоверы Tucson.

В одном из столичных шоурумов появились машины 2024 года выпуска в версии Travel, с 2-литровым бензиновым мотором мощностью 150 л.с. по цене 3,7 млн руб. Привод у автомобиля полный.

При этом ранее в этом дилерском центре продавались кроссоверы 2023 г. в. в аналогичной комплектации по цене около 4 млн руб.

Hyundai Tucson

Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.

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Источник: Autonews.ru