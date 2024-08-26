Популярные кроссоверы Hyundai подешевели в России: сколько они сейчас стоят
В России подешевели популярные кроссоверы корейского бренда Hyundai, ввозимые по параллельному импорту. Как утверждают менеджеры столичных автосалонов, сейчас самыми популярными автомобилями Hyundai по схеме параллельного импорта являются кроссоверы Tucson.
В одном из столичных шоурумов появились машины 2024 года выпуска в версии Travel, с 2-литровым бензиновым мотором мощностью 150 л.с. по цене 3,7 млн руб. Привод у автомобиля полный.
При этом ранее в этом дилерском центре продавались кроссоверы 2023 г. в. в аналогичной комплектации по цене около 4 млн руб.
Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Autonews.ru