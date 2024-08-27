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Что нужно сделать с автомобилем перед продажей: несколько важных советов

Автоэксперт Хайцеэр объяснил, как правильно подготовить машину к продаже

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал, как правильно подготовить автомобиль к продаже. Так, необходимо сделать уборку в салоне. Если там курили, то нужно избавиться от запаха табака, иначе это негативно отразится на стоимости машины.

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При этом Хайцеэр рекомендует все ремонтные работы, которые проводили снаружи автомобиля, зафиксировать документально, поскольку так легче будет все объяснить и показать.

«Чем более подробную историю автомобиля мы имеем, тем он ценнее», – отметил Хайцеэр.

Специалист также пояснил, что не стоит разрешать потенциальному покупателю садиться за руль, поскольку от ДТП никто не застрахован.

Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: «Москва 24»

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Ушакова Ирина
Фото:ТАСС/Игорь Зарембо
Количество просмотров 1
27.08.2024
Фото:ТАСС/Игорь Зарембо
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