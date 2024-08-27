Что нужно сделать с автомобилем перед продажей: несколько важных советов

Автоэксперт Хайцеэр объяснил, как правильно подготовить машину к продаже

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал, как правильно подготовить автомобиль к продаже. Так, необходимо сделать уборку в салоне. Если там курили, то нужно избавиться от запаха табака, иначе это негативно отразится на стоимости машины.

При этом Хайцеэр рекомендует все ремонтные работы, которые проводили снаружи автомобиля, зафиксировать документально, поскольку так легче будет все объяснить и показать.

«Чем более подробную историю автомобиля мы имеем, тем он ценнее», – отметил Хайцеэр.

Специалист также пояснил, что не стоит разрешать потенциальному покупателю садиться за руль, поскольку от ДТП никто не застрахован.

Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Москва 24»