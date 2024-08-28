Надежный мотор и автомат – корейский кроссовер за 1,5 млн

«За рулем» рассказал, как выбрать хороший Kia Soul на вторичном рынке

Для приверженцев досанкционного автопрома эксперт «За рулем» Александр Виноградов подобрал несколько достойных вариантов на вторичном рынке. Если бюджет ограничен суммой в 1,5 млн рублей, то Kia Soul второго поколения как раз ваш вариант.

Kia Soul

За полтора миллиона можно подыскать кроссовер второго поколения. Проще всего найти автомобиль с атмосферником 1.6, мощностью 124 или 132 л.с. (последний – с непосредственным впрыском).

Двигатели очень надежные, но есть нюанс, причем зависит он от стиля езды предыдущего владельца. При интенсивных разгонах и частой работе на высоких оборотах цепь ГРМ быстро изнашивается, поэтому после покупки лучше проверить ее состояние.

Мнение специалиста

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– Среди коробок лучше выбирать автомат. Механика не так надежна. Единственное, что нужно помнить при эксплуатации Soul с автоматом, – коробка A6GF1 очень чувствительна к качеству масла, менять которое необходимо каждые 50 тысяч км.

Kia Soul

Из мелких недочетов автор отметил довольно тонкий слой краски на кузове и подчеркнул, что декоративные вставки в салоне очень быстро теряют лоск.

Эксперт назвал еще три интересных модели с пробегом за 1,5 млн руб., подробнее о них здесь.