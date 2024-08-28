Надежный мотор и автомат – корейский кроссовер за 1,5 млн
Для приверженцев досанкционного автопрома эксперт «За рулем» Александр Виноградов подобрал несколько достойных вариантов на вторичном рынке. Если бюджет ограничен суммой в 1,5 млн рублей, то Kia Soul второго поколения как раз ваш вариант.
За полтора миллиона можно подыскать кроссовер второго поколения. Проще всего найти автомобиль с атмосферником 1.6, мощностью 124 или 132 л.с. (последний – с непосредственным впрыском).
Двигатели очень надежные, но есть нюанс, причем зависит он от стиля езды предыдущего владельца. При интенсивных разгонах и частой работе на высоких оборотах цепь ГРМ быстро изнашивается, поэтому после покупки лучше проверить ее состояние.
Мнение специалиста
Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:
– Среди коробок лучше выбирать автомат. Механика не так надежна. Единственное, что нужно помнить при эксплуатации Soul с автоматом, – коробка A6GF1 очень чувствительна к качеству масла, менять которое необходимо каждые 50 тысяч км.
Из мелких недочетов автор отметил довольно тонкий слой краски на кузове и подчеркнул, что декоративные вставки в салоне очень быстро теряют лоск.
Эксперт назвал еще три интересных модели с пробегом за 1,5 млн руб., подробнее о них здесь.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Отзывы о Kia Soul ()
Компактный, но просторный внутри. Для рослого самое то. Ни разу не ломался. 2 года катался в Москве, далее по Черногории, по горам и серпантинам. Скорости тут ограниченные, так что управляемость особо не испытаешь. Климат-контроль работает все годы отменно. Здесь гарантия на них 7 лет, но хотя московскую сервисную книжку признали, но только на срок до 5 лет, как и в России.
Иногда кажется, что реальных 126 сил нет, судя по динамике разгона, возможно, из-за Евро 4. Но с максималкой (проверена на пути из России через Европу) проблем нет. Пару раз загорался индикатор неисправности ESP, но вскоре (через пару дней) гас сам собой.
Пробег не большой. Ни тормозные колодки, ни резину еще менять нужды не было. Ест резину равномерно,правда, использую два комплекта летний и зимний.