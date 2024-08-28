Надежный мотор и автомат – корейский кроссовер за 1,5 млн

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«За рулем» рассказал, как выбрать хороший Kia Soul на вторичном рынке

Для приверженцев досанкционного автопрома эксперт «За рулем» Александр Виноградов подобрал несколько достойных вариантов на вторичном рынке. Если бюджет ограничен суммой в 1,5 млн рублей, то Kia Soul второго поколения как раз ваш вариант.

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Kia Soul
Kia Soul

За полтора миллиона можно подыскать кроссовер второго поколения. Проще всего найти автомобиль с атмосферником 1.6, мощностью 124 или 132 л.с. (последний – с непосредственным впрыском).

Двигатели очень надежные, но есть нюанс, причем зависит он от стиля езды предыдущего владельца. При интенсивных разгонах и частой работе на высоких оборотах цепь ГРМ быстро изнашивается, поэтому после покупки лучше проверить ее состояние.

Мнение специалиста

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– Среди коробок лучше выбирать автомат. Механика не так надежна. Единственное, что нужно помнить при эксплуатации Soul с автоматом, – коробка A6GF1 очень чувствительна к качеству масла, менять которое необходимо каждые 50 тысяч км.

Kia Soul
Kia Soul

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Из мелких недочетов автор отметил довольно тонкий слой краски на кузове и подчеркнул, что декоративные вставки в салоне очень быстро теряют лоск.

Эксперт назвал еще три интересных модели с пробегом за 1,5 млн руб., подробнее о них здесь.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

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Алексеева Елена
Количество просмотров 3
28.08.2024
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Отзывы о Kia Soul ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Kia Soul  2011
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Компактный, но просторный внутри. Для рослого самое то. Ни разу не ломался. 2 года катался в Москве, далее по Черногории, по горам и серпантинам. Скорости тут ограниченные, так что управляемость особо не испытаешь. Климат-контроль работает все годы отменно. Здесь гарантия на них 7 лет, но хотя московскую сервисную книжку признали, но только на срок до 5 лет, как и в России.

Недостатки:

Иногда кажется, что реальных 126 сил нет, судя по динамике разгона, возможно, из-за Евро 4. Но с максималкой (проверена на пути из России через Европу) проблем нет. Пару раз загорался индикатор неисправности ESP, но вскоре (через пару дней) гас сам собой.

Комментарий:

Пробег не большой. Ни тормозные колодки, ни резину еще менять нужды не было. Ест резину равномерно,правда, использую два комплекта летний и зимний.

+12