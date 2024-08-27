Водителей не будут предупреждать об эвакуации автомобиля

Кабмин РФ не поддержало закон об извещении водителей об эвакуации машин

Правительство РФ не поддержало инициативу депутатов ГД об извещении водителей при эвакуации авто, пишут «Известия» со ссылкой на отзыв на документ кабмина.

«Реализация положений, предусматривающих установление указанных обязанностей уполномоченных должностных лиц, потребует дополнительных бюджетных ассигнований в целях обеспечения доступа должностных лиц к соответствующим информационным системам, а также расширения функционала этих систем, однако источники финансирования новых видов расходных обязательств в законопроекте не определены, что противоречит статье 83 Бюджетного кодекса РФ», – сказано в документе.

Извещать водителей об эвакуации машины в СМС за 10 минут до начала процесса предложил ранее вице-спикер ГД от «Новых людей» Владислав Даванков.

Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.

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Источник: «Известия»