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Россияне накупили автомобилей на огромную сумму

«Автостат»: в июле россияне потратили на новые машины около 405 млрд рублей

В июле текущего года россияне купили новых легковых машин на 404,6 млрд рублей. Уточняется, что это на 10% больше результатов июня, когда затраты граждан на новые авто составили 367,3 млрд рублей. Относительно июля 2023 года оборот на рынке новых легковых авто вырос на 41%: тогда россияне потратили за месяц 287,1 млрд рублей.

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Более 85% расходов в июле текущего года пришлись на иномарки (45,4 млрд рублей). На отечественные авто было потрачено 15% от всей суммы (59,2 млрд рублей).

По итогам семи месяцев текущего года на новые легковые автомобили россияне израсходовали 2,7 трлн рублей, что вдвое превышает показатели аналогичного периода 2023 года.

Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: аналитическое агентство «Автостат»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
27.08.2024
Фото:Depositphotos
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