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ГАЗель загорелась после столкновения с грузовиком: что известно о страшном ДТП

В Башкирии один человек погиб, еще двое получили ожоги в ДТП с грузовиком

Ночью 27 августа на 194-м километре автодороги Уфа-Оренбург в Мелеузовском районе произошло смертельное ДТП.

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Уточняется, что на трассе столкнулись ГАЗель (термобудка) и грузовик MAN. После столкновения ГАЗель загорелась. 57-летний водитель грузовика скончался до приезда медиков.

50-летнего водителя ГАЗели и его 38-летнего пассажира госпитализировали, у них сильные ожоги.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Пресс-служба ГИБДД Башкортостана

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Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
27.08.2024
Фото:МВД Медиа
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