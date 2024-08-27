ГАЗель загорелась после столкновения с грузовиком: что известно о страшном ДТП
Ночью 27 августа на 194-м километре автодороги Уфа-Оренбург в Мелеузовском районе произошло смертельное ДТП.
Уточняется, что на трассе столкнулись ГАЗель (термобудка) и грузовик MAN. После столкновения ГАЗель загорелась. 57-летний водитель грузовика скончался до приезда медиков.
50-летнего водителя ГАЗели и его 38-летнего пассажира госпитализировали, у них сильные ожоги.
Причины и обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Пресс-служба ГИБДД Башкортостана