ГАЗель загорелась после столкновения с грузовиком: что известно о страшном ДТП

В Башкирии один человек погиб, еще двое получили ожоги в ДТП с грузовиком

Ночью 27 августа на 194-м километре автодороги Уфа-Оренбург в Мелеузовском районе произошло смертельное ДТП.

Уточняется, что на трассе столкнулись ГАЗель (термобудка) и грузовик MAN. После столкновения ГАЗель загорелась. 57-летний водитель грузовика скончался до приезда медиков.

50-летнего водителя ГАЗели и его 38-летнего пассажира госпитализировали, у них сильные ожоги.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: Пресс-служба ГИБДД Башкортостана